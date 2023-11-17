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經濟
2023年11月17日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
阿里首次派息 雲業務等擱置分拆 美股較港收市挫6％ 上季經調整純利勝預期
馬雲家族信託轉換ADS 擬減持套現68億
騰訊季績勝預期 大行紛調高盈測
新股升溫 藥明合聯上限定價 認購人數3.07萬 今年最多
恒指挫246點 績優騰訊京東逆市升
瑞銀：樓價倘再跌一成 負資產逼新高 政府有撤辣空間 稱專才辣稅「先免後徵」有力
傳人行出招注資救樓市 瑞銀：行業「曙光」
受累消化庫存 聯想中期少賺六成
富途旗下PantherTrade 申虛產交易平台牌照
HashKey：看好明年後虛擬貨幣進牛市
網易第3季多賺17%
小米純電動車亮相 傳年底量產 明年2月上市
雲音樂上季淨收入按年減16%
微軟CEO：可避開中國市場 基於美國對國家安全考慮
美首申失業救濟人數超預期
Burberry次財季同店銷售增長1%
張兆聰：海外因素主導股份較可取
港元定存高息精選
瑞士寶盛：金價下行空間較大
盧駿匡：濱海投資近區間底 具值博率
方保僑：電子商貿跨境支付 把握疫後新機遇
技術取勝：中信或挑戰7.5元阻力
劉思明：汽車部件股經銷股低殘 走勢續改善
周顯：樓市泡沫本質有別
譚新強：行萬里路 不如碌幾吓手機？
湯文亮：既然冇人買 何必推出土地
曼徹斯特經濟就業向上 樓價看俏
內地客《施政報告》翌日購傲玟兩伙 成交額共5370萬 慳稅近403萬
曉柏峰下周一首輪開售68伙
市建局盛德街重建項目收6份標書
房協資助房屋朗然打頭陣 涉422伙下周開價
美聯布少明：公司及個人職務一切如常
YOHO WEST連接天榮站 交通便捷
賞濕地公園四季美景
技術取勝：中信或挑戰7.5元阻力
【明報專訊】快手回順料57元有承接（圖）
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