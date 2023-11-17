Burberry次財季同店銷售增長1%

【明報專訊】全球奢侈品需求放緩，英國奢侈品牌Burberry（英：BRBY）在截至9月底的第二財季，同店銷售增長放緩至1%，遠低於第一財季的18%增幅。這部分由於中國銷售勢頭轉弱，且部分內地客戶在恢復旅遊後轉向海外購物，令中國市場的同店銷售額在第二財季下滑8%；對比在4至9月的上半財年，中國市場同店銷售額增長15%。不過跌幅最大的要數美洲市場，第二財季的同店銷售額挫10%。
上半財年經營利潤跌15%
經濟前景不明及通脹高企，限制了消費者對奢侈品的支出。在截至9月底的上半財年，Burberry的經營利潤按年跌15%至2.23億鎊（約21.6億港元）。
Burberry警告，全球奢侈品需求放緩正損害其業績，若這趨勢持續，在截至明年3月的2024財年，收入將不大可能實現此前估計的低雙位數（low double-digit）百分比增幅。Burberry股價昨在英國最多跌逾一成，跌至1550便士，創52周低位。
除了Burberry，全球最大奢侈品集團LVMH（法：MC）上月也披露季度收入增長放緩。擁有卡地亞（Cartier）等品牌的歷峰集團（Richemont）（瑞士：CFR）同樣上季銷售增長趨緩。