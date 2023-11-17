Burberry次財季同店銷售增長1%

上半財年經營利潤跌15%

經濟前景不明及通脹高企，限制了消費者對奢侈品的支出。在截至9月底的上半財年，Burberry的經營利潤按年跌15%至2.23億鎊（約21.6億港元）。

Burberry警告，全球奢侈品需求放緩正損害其業績，若這趨勢持續，在截至明年3月的2024財年，收入將不大可能實現此前估計的低雙位數（low double-digit）百分比增幅。Burberry股價昨在英國最多跌逾一成，跌至1550便士，創52周低位。

除了Burberry，全球最大奢侈品集團LVMH（法：MC）上月也披露季度收入增長放緩。擁有卡地亞（Cartier）等品牌的歷峰集團（Richemont）（瑞士：CFR）同樣上季銷售增長趨緩。

（綜合報道）

[國際金融]