網易第3季多賺17%

遊戲相關毛利增24%

按業務劃分，遊戲及相關增值服務收入按年升16.5%至217.8億元，毛利增23.7%至150.3億元。公司表示，受惠於在線遊戲收入的增加，以及終止若干代理遊戲導致的版權費用減少。旗下智能學習業務「有道」收入升9.72%至15.4億元，毛利升13.1%至8.6億元；雲音樂收入跌16.3%至19.7億元，不過其營業成本下降近三成，毛利升60.8%至5.37億元；創新及其他業務收入與去年同期相若，錄得19.8億元，毛利則增加7.5%至5.4億元。

網易首席執行官兼董事丁磊表示，公司旗艦遊戲如《夢幻西游》系列仍是玩家心頭好，最近推出的《巔峰極速》、《逆水寒》手遊和《全明星街球派對》等遊戲也贏得廣泛好評。該公司今年首3季研發費用120.1億元，按年增加9.65%。

首3季遊戲研發費增一成

早前網易開始股份回購計劃，回購總金額不超過50億美元流通在外的美國存託股和普通股。截至今年9月底止，公司已購買約 660 萬股美國存託股，共計約 5.879 億美元。