傳人行出招注資救樓市 瑞銀：行業「曙光」

新建商品住宅均價連跌4月

他解釋，今次傳聞的PSL貸款將用於「城中村改造」、保障房項目及「平急兩用」公共基礎設施，前兩者與內房較相關。因PSL 和相關政策性銀行的信貸支持，將有助於提高地方政府在房地產爛尾項目復工、啟動城中村改造和公共住房建設等方面的能力，從而穩定房地產市場信心。

由於內地樓市調整已長達兩年半，周期是以往未見之長，令居民對樓價預期負面影響更大。目前內地約有市值300萬億元人民幣的存量房，若政府能通過轉換「商品房」為「保障房」，收儲存量商品房，令全國庫存周回復至約24個月的健康水平，將有助穩定樓價，減低居民急於拋售的行為。

林鎮鴻指出，內地一直有討論PSL貸款的事宜，只是仍未拍板，目前傳出的1萬億元人民幣規模亦低於上一輪3萬億元人民幣，槓桿效應亦可能弱於上一輪。不過，每月人行均會公布抵押補充貸款數據，最快可留意12月初的數據，若數據有所上升，將對市場有關鍵作用。