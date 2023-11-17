明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

恒指挫246點 績優騰訊京東逆市升

【明報專訊】中美元首會晤氣氛良好，港股卻出現反高潮，恒指昨高開見1個月高位後現獲利回吐，一度下挫逾300點，除了績優的騰訊（0700）及京東（9618）逆市向上，其他日前領漲科網股昨普遍回落，小米（1810）創52周高位後倒跌逾6%，成跌幅最大藍籌。恒指全日跌246點，失守萬八點，收報17,832點，但仍守10天及50天線的交匯處之上，10天線有望於今日升越50天線，出現「黃金交叉」（見圖）技術利好信號。大市成交略減至1151億元。

今或現「黃金交叉」利好信號

隔晚美股做好，反映中概股表現的金龍中國指數飈2.87%，但恒指高開95點已見全日高位，大市隨即向下，一度跌356點。北水錄得43.4億元淨流入，但以流入指數ETF為主，盈富（2800）及南方恒生科技（3033）共獲32.7億元北水淨入，季績勝預期兼獲券商上調目標價的騰訊卻錄得6.5億元北水淨走資。

除了騰訊，另一隻績優股京東昨開市更高開逾半成，雖然收市升幅收窄至2%，但已是全日升幅最大藍籌，其他科技股普遍跌，收市後公布業績的阿里（9988）跌2.2%，美團（3690）跌1.4%，小米（1810）創52周高位後倒跌6%。昨80隻藍籌有69隻下跌，重磅科技股以外，醫藥股及體育用品股沽壓亦重，石藥（1093）挫近6%、藥明生物（2269）跌5.8%，安踏（2020）、李寧（2331）亦分別跌近4%及逾5%。

阿仕特朗資產管理董事鄭家華表示，恒指於18,200至18,300點阻力大，周三成交大仍升不破，習拜會卻不見得有任何利好內地及香港經濟的好消息，投資者獲利出貨屬意料之內。但昨天跌市成交減，加上守住50天線，後市不致太淡，相信有利大市成交。

第一上海首席策略師葉尚志認為，雖然大市回調近250點，但仍守企於10天和50天線的交匯處17,600點水平以上，總體市場氣氛仍可，習拜會順利完成後，重磅藍籌股季績的公布相信會是接下來的關注點，他預期年底前的粉飾櫥窗活動仍可期待，估計恒指有望繼續朝19,000點進發，17,500至17,650點是目前的短期支持區。

上 / 下一篇新聞

阿里首次派息 雲業務等擱置分拆 美股較港收市挫6％ 上季經調整純利勝預期
阿里首次派息 雲業務等擱置分拆 美股較港收市挫6％ 上季經調整純利勝預期
馬雲家族信託轉換ADS 擬減持套現68億
馬雲家族信託轉換ADS 擬減持套現68億
騰訊季績勝預期 大行紛調高盈測
騰訊季績勝預期 大行紛調高盈測
新股升溫 藥明合聯上限定價 認購人數3.07萬 今年最多
新股升溫 藥明合聯上限定價 認購人數3.07萬 今年最多
瑞銀：樓價倘再跌一成 負資產逼新高 政府有撤辣空間 稱專才辣稅「先免後徵」有力
瑞銀：樓價倘再跌一成 負資產逼新高 政府有撤辣空間 稱專才辣稅「先免後徵」有力
傳人行出招注資救樓市 瑞銀：行業「曙光」
傳人行出招注資救樓市 瑞銀：行業「曙光」
受累消化庫存 聯想中期少賺六成
受累消化庫存 聯想中期少賺六成
富途旗下PantherTrade 申虛產交易平台牌照
富途旗下PantherTrade 申虛產交易平台牌照
HashKey：看好明年後虛擬貨幣進牛市
HashKey：看好明年後虛擬貨幣進牛市
網易第3季多賺17%
網易第3季多賺17%
小米純電動車亮相 傳年底量產 明年2月上市
小米純電動車亮相 傳年底量產 明年2月上市
雲音樂上季淨收入按年減16%
雲音樂上季淨收入按年減16%
微軟CEO：可避開中國市場 基於美國對國家安全考慮
微軟CEO：可避開中國市場 基於美國對國家安全考慮
美首申失業救濟人數超預期
美首申失業救濟人數超預期
Burberry次財季同店銷售增長1%
Burberry次財季同店銷售增長1%
張兆聰：海外因素主導股份較可取
張兆聰：海外因素主導股份較可取
港元定存高息精選
港元定存高息精選
瑞士寶盛：金價下行空間較大
瑞士寶盛：金價下行空間較大
盧駿匡：濱海投資近區間底 具值博率
盧駿匡：濱海投資近區間底 具值博率
方保僑：電子商貿跨境支付 把握疫後新機遇
方保僑：電子商貿跨境支付 把握疫後新機遇
技術取勝：中信或挑戰7.5元阻力
技術取勝：中信或挑戰7.5元阻力
劉思明：汽車部件股經銷股低殘 走勢續改善
劉思明：汽車部件股經銷股低殘 走勢續改善
周顯：樓市泡沫本質有別
周顯：樓市泡沫本質有別
譚新強：行萬里路 不如碌幾吓手機？
譚新強：行萬里路 不如碌幾吓手機？
湯文亮：既然冇人買 何必推出土地
湯文亮：既然冇人買 何必推出土地
曼徹斯特經濟就業向上 樓價看俏
曼徹斯特經濟就業向上 樓價看俏
內地客《施政報告》翌日購傲玟兩伙 成交額共5370萬 慳稅近403萬
內地客《施政報告》翌日購傲玟兩伙 成交額共5370萬 慳稅近403萬
曉柏峰下周一首輪開售68伙
曉柏峰下周一首輪開售68伙
市建局盛德街重建項目收6份標書
市建局盛德街重建項目收6份標書
房協資助房屋朗然打頭陣 涉422伙下周開價
房協資助房屋朗然打頭陣 涉422伙下周開價
美聯布少明：公司及個人職務一切如常
美聯布少明：公司及個人職務一切如常
YOHO WEST連接天榮站 交通便捷
YOHO WEST連接天榮站 交通便捷
賞濕地公園四季美景
賞濕地公園四季美景