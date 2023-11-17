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經濟

馬雲家族信託轉換ADS 擬減持套現68億

【明報專訊】阿里巴巴（9988）公布9月底止季度業績前，美國證交會（SEC）官網披露11月15日上載的文件顯示，馬雲家族信託旗下兩家公司發出通知，表示擬在下周二（11月21日），分別各自將500萬股阿里巴巴的限制性美國預託股份（ADS），轉為流通股，並經瑞銀沽出。

每股作價折合84.89港元

根據美國證交會（SEC）官網披露的144文件（擬出售證券的通知）顯示，馬雲家族信託旗下英屬維爾京群島公司JC Properties Ltd和英屬維爾京群島公司JSP Investment Ltd，分別擬於11月21日（下周二）將500萬股阿里巴巴的創辦人股份，並受限制的股票，轉換為自由流通股票在美國紐約證券交易所沽售。兩批股份價值均為逾4.35億美元，相當於每股ADS作價87.07美元，折合港股每股84.89港元，合共總代價為8.707億美元，即約67.96億港元。

根據披露，是次在8月16日制訂的售股計劃，是按當地證券交易法的最新修訂規則10b5-1（C）的規範去披露。按規則，售股人採納或修改計劃最少要有90天冷靜期，並且要在季度業績公布後最少兩個營業日，才獲准交易。有關新例用意增加對投資者保障。

不足一日成交可消化沽盤

馬雲在2019年退任阿里巴巴主席後，雖然仍然為集團的創辦人，但保持低調。若以他是次出售共1000萬股ADS而言，相當於過去一年其美股日均成交1198.94萬股的83.4%，即不足一日內便可以消化有關沽盤。

不過，今次馬雲作出售股的舉動，引起投資者對馬雲是否與阿里撇清關係，以及進一步減持甚至清倉的猜測，美股昨早段交易見阿里股價沽壓加劇。

彭博資料顯示，馬雲現持有約6.69億阿里美股ADS，相對現股本約203.47億ADS，股權佔比已減至不足3.29%。另由於他是次沽貨是早過12月21日截止過戶日，因此他若在11月21日完成出貨，便無法收到阿里巴巴上市以來首次派發的每股0.125美元，或ADS每股1美元（1美股ADS等於8港股）的股息。

相關字詞﹕美國證交會 馬雲 阿里巴巴

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