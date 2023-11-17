阿里首次派息 雲業務等擱置分拆 美股較港收市挫6％ 上季經調整純利勝預期

明報記者 蕭嘉聰

阿里昨收市報81.35元，跌2.22%。績前傳出馬雲沽貨消息，加上分拆計劃受阻，拖累阿里美股（美：BABA）盤前已跌約8%，美股早段更大跌10%，報78.23美元，折合港股約76.3港元，較本港收市再跌逾6%。

盒馬暫緩上市 國際商業找外部融資

集團表示，由於美國近期擴大對先進計算晶片出口的限制，為雲智能集團前景帶來不確定性，分拆業務或無法按照原先的設想提升股東價值，決定不再推進分拆，面對不確定環境將專注建立雲業務的可持續增長模型。此外，評估市况和其他有助成功交易的因素後，盒馬將暫緩IPO計劃；阿里國際數字商業集團正為外部融資做準備；菜鳥則已遞交香港IPO申請。

阿里巴巴集團主席蔡崇信表示，雖然現時不再分拆雲業務上市，但仍有其他方法提升股東回報，包括投資於可持續的未來增長，亦有非常充足現金繼續回購。他續稱，當初計劃分拆雲業務時希望顯示其真正價值，當時業務大環境及運營均可作預測，向投資者顯示其未來增長態勢，不過大環境出現變化，因此將通過增強提升業務價值尋求增長。

集團同時首次派發股息，每普通股派0.125美元，每股ADS派1美元。若全年業績派發相同金額末期息，全年股息0.25美元，按昨日收市價計，股息率約2.4厘。集團指未來將繼續根據業務基本面、資本要求等因素，每年重新審視並決定股息金額。

指美擴晶片出口管制 雲智能不確定增

阿里巴巴首席執行官吳泳銘補充，未來將更強調以公共雲的產品組合為主，其雲計算模式可具備更強的網絡效應及規模效應，向客戶提供更好、更具性價比的服務。此外，國際晶片市場政策和策略將對中國AI計算市場帶來重要變化，料可見未來在中國的AI晶片市場將非常分散。長期而言，內地AI市場的雲計算重要性將增加，客戶更需要雲計算平台提供高效及一致的方案，簡化其開發和應用，阿里雲的AI解決方案可為客戶提供更多價值。

阿里旗下雲智能集團上季收入按年升2%至276.48億元，分部經調整EBITA為14.09億元，按年增44%。集團指出，美國擴大出口管制規則或影響提供產品和服務能力，以及履行現有合同的能力，從而負面影響經營業績及財務狀况。

淘天集團上季收入按年升4.2%至976.54億元，截至9月底止單月，受惠於內容和價格競爭力策略，淘寶App用戶實現健康同比自然增長。淘天集團首席執行官戴珊表示，未來將會加大AI投入，包括利用AIGC技術降低創作門檻，成為一個良好的內容平台。