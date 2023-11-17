明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

阿里首次派息 雲業務等擱置分拆 美股較港收市挫6％ 上季經調整純利勝預期

【明報專訊】阿里巴巴（9988）截至今年9月底止第二財季業績稍勝市場預期，經調整純利按年升19%至401.88億元（人民幣，下同），並上市以來首次派發中期息每股0.125美元。不過「一拆六」業務分拆計劃觸礁，集團指由於美國擴大晶片出口限制，決定不再推動阿里雲全面分拆，亦擱置盒馬鮮生的首次公開招股計劃。

明報記者 蕭嘉聰

阿里昨收市報81.35元，跌2.22%。績前傳出馬雲沽貨消息，加上分拆計劃受阻，拖累阿里美股（美：BABA）盤前已跌約8%，美股早段更大跌10%，報78.23美元，折合港股約76.3港元，較本港收市再跌逾6%。

盒馬暫緩上市 國際商業找外部融資

集團表示，由於美國近期擴大對先進計算晶片出口的限制，為雲智能集團前景帶來不確定性，分拆業務或無法按照原先的設想提升股東價值，決定不再推進分拆，面對不確定環境將專注建立雲業務的可持續增長模型。此外，評估市况和其他有助成功交易的因素後，盒馬將暫緩IPO計劃；阿里國際數字商業集團正為外部融資做準備；菜鳥則已遞交香港IPO申請。

阿里巴巴集團主席蔡崇信表示，雖然現時不再分拆雲業務上市，但仍有其他方法提升股東回報，包括投資於可持續的未來增長，亦有非常充足現金繼續回購。他續稱，當初計劃分拆雲業務時希望顯示其真正價值，當時業務大環境及運營均可作預測，向投資者顯示其未來增長態勢，不過大環境出現變化，因此將通過增強提升業務價值尋求增長。

集團同時首次派發股息，每普通股派0.125美元，每股ADS派1美元。若全年業績派發相同金額末期息，全年股息0.25美元，按昨日收市價計，股息率約2.4厘。集團指未來將繼續根據業務基本面、資本要求等因素，每年重新審視並決定股息金額。

指美擴晶片出口管制 雲智能不確定增

阿里巴巴首席執行官吳泳銘補充，未來將更強調以公共雲的產品組合為主，其雲計算模式可具備更強的網絡效應及規模效應，向客戶提供更好、更具性價比的服務。此外，國際晶片市場政策和策略將對中國AI計算市場帶來重要變化，料可見未來在中國的AI晶片市場將非常分散。長期而言，內地AI市場的雲計算重要性將增加，客戶更需要雲計算平台提供高效及一致的方案，簡化其開發和應用，阿里雲的AI解決方案可為客戶提供更多價值。

阿里旗下雲智能集團上季收入按年升2%至276.48億元，分部經調整EBITA為14.09億元，按年增44%。集團指出，美國擴大出口管制規則或影響提供產品和服務能力，以及履行現有合同的能力，從而負面影響經營業績及財務狀况。

淘天集團上季收入按年升4.2%至976.54億元，截至9月底止單月，受惠於內容和價格競爭力策略，淘寶App用戶實現健康同比自然增長。淘天集團首席執行官戴珊表示，未來將會加大AI投入，包括利用AIGC技術降低創作門檻，成為一個良好的內容平台。

相關字詞﹕盒馬 蔡崇信 吳泳銘 雲智能集團 AI晶片 出口管制 阿里巴巴

上 / 下一篇新聞

馬雲家族信託轉換ADS 擬減持套現68億
馬雲家族信託轉換ADS 擬減持套現68億
騰訊季績勝預期 大行紛調高盈測
騰訊季績勝預期 大行紛調高盈測
新股升溫 藥明合聯上限定價 認購人數3.07萬 今年最多
新股升溫 藥明合聯上限定價 認購人數3.07萬 今年最多
恒指挫246點 績優騰訊京東逆市升
恒指挫246點 績優騰訊京東逆市升
瑞銀：樓價倘再跌一成 負資產逼新高 政府有撤辣空間 稱專才辣稅「先免後徵」有力
瑞銀：樓價倘再跌一成 負資產逼新高 政府有撤辣空間 稱專才辣稅「先免後徵」有力
傳人行出招注資救樓市 瑞銀：行業「曙光」
傳人行出招注資救樓市 瑞銀：行業「曙光」
受累消化庫存 聯想中期少賺六成
受累消化庫存 聯想中期少賺六成
富途旗下PantherTrade 申虛產交易平台牌照
富途旗下PantherTrade 申虛產交易平台牌照
HashKey：看好明年後虛擬貨幣進牛市
HashKey：看好明年後虛擬貨幣進牛市
網易第3季多賺17%
網易第3季多賺17%
小米純電動車亮相 傳年底量產 明年2月上市
小米純電動車亮相 傳年底量產 明年2月上市
雲音樂上季淨收入按年減16%
雲音樂上季淨收入按年減16%
微軟CEO：可避開中國市場 基於美國對國家安全考慮
微軟CEO：可避開中國市場 基於美國對國家安全考慮
美首申失業救濟人數超預期
美首申失業救濟人數超預期
Burberry次財季同店銷售增長1%
Burberry次財季同店銷售增長1%
張兆聰：海外因素主導股份較可取
張兆聰：海外因素主導股份較可取
港元定存高息精選
港元定存高息精選
瑞士寶盛：金價下行空間較大
瑞士寶盛：金價下行空間較大
盧駿匡：濱海投資近區間底 具值博率
盧駿匡：濱海投資近區間底 具值博率
方保僑：電子商貿跨境支付 把握疫後新機遇
方保僑：電子商貿跨境支付 把握疫後新機遇
技術取勝：中信或挑戰7.5元阻力
技術取勝：中信或挑戰7.5元阻力
劉思明：汽車部件股經銷股低殘 走勢續改善
劉思明：汽車部件股經銷股低殘 走勢續改善
周顯：樓市泡沫本質有別
周顯：樓市泡沫本質有別
譚新強：行萬里路 不如碌幾吓手機？
譚新強：行萬里路 不如碌幾吓手機？
湯文亮：既然冇人買 何必推出土地
湯文亮：既然冇人買 何必推出土地
曼徹斯特經濟就業向上 樓價看俏
曼徹斯特經濟就業向上 樓價看俏
內地客《施政報告》翌日購傲玟兩伙 成交額共5370萬 慳稅近403萬
內地客《施政報告》翌日購傲玟兩伙 成交額共5370萬 慳稅近403萬
曉柏峰下周一首輪開售68伙
曉柏峰下周一首輪開售68伙
市建局盛德街重建項目收6份標書
市建局盛德街重建項目收6份標書
房協資助房屋朗然打頭陣 涉422伙下周開價
房協資助房屋朗然打頭陣 涉422伙下周開價
美聯布少明：公司及個人職務一切如常
美聯布少明：公司及個人職務一切如常
YOHO WEST連接天榮站 交通便捷
YOHO WEST連接天榮站 交通便捷
賞濕地公園四季美景
賞濕地公園四季美景