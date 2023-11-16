標普凌兆良：港樓價明年料跌一成

息口高供應多經濟弱夾擊

標普凌兆良昨日在該行主辦「香港樓市：市况弱 發展商強」（Hong Kong Property：Weak Markets、 Strong Players）網上投資講座上預測，本港住宅明年下跌5%至10%，原因是被利率高企、供應過剩及經濟增長緩慢等三大負面因素夾擊。

凌兆良解釋，由於本港奉行聯繫匯率，港息走勢要跟隨美息，隨着美國聯儲局去年3月以來大幅加息，本港樓按指標掛勾利率──1個月銀行同業拆息（HIBOR）至今已由不足1厘升至近5厘，亦引領最優惠利率（P）上升，令借按揭買樓者每月供款大增，拖累樓價反覆下跌（見圖1）。他表示：「我們相信，利率高企的環境不單影響買家的實際負擔能力，也打擊市場氣氛，而這情况短期料持續。」

新盤銷量回升 未能扭轉樓價跌勢

隨着本港去年開始出現高息環境打擊置業需求，凌兆良估計本港今年新盤銷售1萬至1.1萬伙，與去年相若，若與2017年至2021年每年介乎1.5萬至2.1萬伙比較屬顯著下跌，由於新盤供應相對缺乏彈性、難以因應市况轉弱在短期內縮減，因此截至今年9月底新盤貨尾量超過2萬伙，加上明年及後年新盤落成量料均接近2萬伙（見圖2），故即使隨着上月《施政報告》宣布減免多項印花稅有望輕微刺激需求、料明年新盤銷售回升到1.1萬至1.3萬伙，惟仍不足扭轉新盤供過於求引領樓價下跌的趨勢。

凌兆良稱，本港經濟增長動力遜預期，政府近日把今年GDP增長預測由4%至5%調低至3.2%，而標普亦已把今年及明年GDP增長預測分別調低1.2及0.2個百分點，經濟前景轉弱會打擊置業者的信心，是住宅樓價的第三個負面因素。

料明年底租金回報率升至3.5厘

可吸引潛在買家入市

綜合上述分析，凌兆良預測，本港樓價明年料會跌5%至10%。但他亦指出，即使近月本港住宅樓價繼續下跌，但租金期內穩步上揚，反映樓價及租金走勢出現分化（見圖3），可見住宅需求仍然殷切，樓價下跌主要是利率高企所致。

凌兆良總結，目前本港住宅租金回報率約3厘，假如樓價明年再下跌10%，期內租金亦再上升5%，明年底的租金回報率便會上升到3.5厘至3.6厘，而標普預測美國10年期國債孳息率在2025年便會回落及穩定於3.6厘附近，有利本港樓價回穩。他指出：「假如在2025年本港住宅租金回報率回升到3.5厘至3.6厘，會與美10年國債息相若，便可望吸引近年採取觀望態度的潛在港樓買家入市，為樓價帶來支持。」

明報記者 葉創成

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