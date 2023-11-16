億京8.4億放售天水圍悅品酒店

中原（工商舖）寫字樓部首席分區營業董事唐苑雯表示，上述天水圍天秀路8號悅品酒店，總樓面約142,733方呎，業主意向價約8.38億元，項目連現有酒店牌照一併出售，項目共提供約336個酒店房間，即每間房價約249萬元。若按樓面面積計，呎價約5000餘元。唐又稱，相比目前在市面上放售又擁有約300個房間的酒店項目，屬絕無僅有，而房間數目多亦可節省經營者的營運成本。

整個天秀路8號項目，由億京發展，於2016年落成，包括商場「天一商城」及酒店，佔地約69,966方呎，現放售之酒店部分，樓高21層，酒店備有健身室、餐廳及多用途室，另3樓設有酒樓食肆及地庫停車場。唐氏補充，悅品酒店坐落天水圍核心住宅區，由於酒店地利優越，往返機場及內地均相當便利，現時酒店入住率長期高逾90%，加上酒店內酒樓食肆滿客率高企，長期爆滿，現時月租逾50萬元，故整個項目平均回報可推高至約5厘。

市建局盛德街今截標 最高估值25億

另市建局九龍城盛德街/馬頭涌道項目今日截標，項目佔地46,102方呎，可作商住發展，最高可建樓面約41.5萬方呎。華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，土瓜灣、九龍城和啟德一帶為新樓供應重鎮，更考慮到本年政府和「一鐵一局」已有6個項目流標，今次發展商仍會審慎出價；但另一方面，項目規模適中，發展條款不複雜，相信流標風險不高。該行預測，項目估值介乎24.1億至25億元，每方呎樓面地價5808至6025元。