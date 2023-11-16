YOHO Midtown兩房 租1.76萬 創同類5年新高

翻查資料，YOHO Midtown第9座中層一個實用面積同為534方呎F室，屬同類兩房單位，於2018年10月以月租1.8萬元租出、實用呎租33.7元，為屋苑兩房歷來最高月租個案。換言之，上述新租賃成交，是屋苑兩房戶5年來月租新高。

內地專才1.83萬租新威園2房戶

樓齡近半世紀的鰂魚涌新威園獲內地專才承租。利嘉閣分行聯席董事吳玉蘭稱新威園D座高層4室，實用面積約506方呎，兩房間隔望內園，獲於太古坊工作的內地專才以1.83萬元承租，實用呎租約36元。業主早於2002年112萬元購入，租金回報高達20厘。

教師2.9萬租星凱．堤岸3房戶

此外，中原地產分行分區營業經理吳嘉權稱，火炭星凱．堤岸1座中層A室，實用面積731方呎，3房1套間隔，座向正東，以2.9萬元租出，實用呎租約40元。租客為本地教師，原租住同區其他屋苑，惟近日單位業主打算將單位放賣，故轉租同區另一單位。業主去年1434萬元一手購入，租金回報約2.4厘。

維港滙II四房雙套租7.7萬 呎租50元

西南九龍長沙灣維港滙剛再錄大額租賃成交。美聯首席區域營業董事張曉盈表示，維港滙II期1座中層A室，實用面積1536方呎，4房雙套連工人套間隔，獲外區客以月租7.7萬元承租，實用呎租約50元。業主2021年10月5250萬元購入，租金回報約1.8厘。