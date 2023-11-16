明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

霍啟仁減辣後3700萬購跑馬地半世紀舊樓

【明報專訊】政府上月底公布樓市減辣措施後，即吸引名人入市。霍英東家族成員霍啟仁，上月底減辣後即以共3700萬元購入樓齡近半世紀的跑馬地鳳輝台兩伙舊樓單位及3個車位，其中兩個單位以「一約多伙」形式購入，作價2950萬元，對比減辣前稅率，節省約221萬元辣稅。

一約多伙購入 減辣後慳221萬辣稅

資料顯示，上述物業為鳳輝台18至19A號兩個住宅單位連3個車位，其中兩個單位作價2950萬元，以實用1978方呎計，呎價14,914元，單位買家為霍啟人（FOK JEREMY KAI YAN），即霍啟仁之本名。由於單位以一約多伙形式成交，減辣後只需支付樓價7.5%印花稅，涉及約221萬元，較減辣前應付稅款減少一半。

實呎14914元 低去年1月呎價8%

另霍啟仁亦透過3間公司，以每個225萬至275萬元，購入同屋苑3個車位，連同住宅部分，合計3700萬元。鳳輝台18至19A號於1975年落成，樓齡48年，合共提供16個單位，過往成交不多，對上一宗成交於去年1月錄得，一個實用1016方呎頂層單位，以1650萬元售出，實呎16,240元，即今次霍啟仁入市，呎價較接近兩年前低8%。今次沽貨之原業主，於2000至2002年間以共755萬元購入上述兩單位及3個車位，持貨至今帳面獲利2925萬元或3.9倍。

林作750萬沽海逸兩房 低5年前同類36%

市場消息指出，早前捲入「JPEX風波」的林作，新近以約750萬元售出紅磡海逸豪園15座低層G室，單位實用560方呎，兩房間隔，望內園，實呎13,393元，較同座同面積樓上一層G單位2018年成交價1180萬元低約36%。資料顯示，單位原由林作母親於2007年380萬元購入，2016年以550萬元轉讓至林作名下，今年8月林作於其社交媒體高調放售，叫價1000萬元，雖然現以低價售出、減價250萬元或25%，但成交價仍較其母購入價升值370萬元或近一倍。

相關字詞﹕海逸豪園 林作 鳳輝台 霍英東家族 霍啟仁

上 / 下一篇新聞