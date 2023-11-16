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經濟

香港地產

YOHO WEST第1期今開示範單位 最快周末開價

【明報專訊】新界西北大型新盤、新地（0016）旗下樓花期長約11個月的天水圍天榮站 YOHO WEST第1期，昨日上載樓書，今日首度開放設於港鐵南昌站V Walk的樓盤示範單位予傳媒參觀。新地代理總經理胡致遠表示，項目最快周末開價。

開放式特色戶245呎起

樓書資料顯示，項目全盤第1期1393伙、共兩座，分別為2A、2B座及3A、3B座，其中兩座的A及B座相通，分層標準戶一層由14伙至23伙組成，高層天台特色戶一層由9伙至15伙組成，單位實用面積介乎245至1073方呎，戶型涵蓋開放式至4房雙套戶。最細單位為平台特色戶3B座3樓B11室，實用245方呎，開放式間隔，附164方呎平台；最大為2A座46樓SIMPLEX 1的天台特色戶，實用1073方呎，4房雙套間隔，附設376方呎天台。

至於標準分層戶最細為3B座B11室，實用266方呎，開放式間隔；最大標準分層戶為2A座A1室，實用696方呎，3房1套戶，絕大部分單位採開放式廚房設計，只有部分大單位及特色戶設梗廚，開放式戶集中在3B座B11室。

德國寶電熱水爐 配東芝冷氣機

廚房配置上，項目大部分單位採用德國西門子煮食爐、抽油煙機、蒸焗爐及洗衣乾衣機，另設韓國三星雪櫃及香港德國寶電熱水爐，全盤冷氣機均採用日本東芝。項目住戶停車位164個，關鍵日期為明年9月底。資料顯示，同系屯門兆康NOVO LAND 1A期冷氣機採用日本大金。

曉柏峰暫收近400票 超額3倍

另恒地 （0012） 旗下長沙灣西洋菜北街曉柏峰，連日來接受認購登記。恒基物業營業（一）部副總經理鄧鳳賢表示，項目自上周六接受認購，暫累收近400票，較首推100伙計，超額認購3倍，擬日內上載銷售安排。

相關字詞﹕示範單位 樓書 曉柏峰

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