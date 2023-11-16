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經濟
2023年11月16日星期四
股市最前線
憧憬美加息周期完 亞洲股匯齊升 恒指重越萬八關 彈近4%跑贏區內
立法會通過減股票印花稅 明生效
港匯7.803 見3個月高
內地10月工業零售勝預期 固投遜色
人行超額續做MLF 淨投放6000億元
騰訊上季經調整純利449億勝預期 網絡廣告金融科技等帶動 收入增一成
京東上季經調整盈利106億 勝預期
美聯邦退休基金 投資組合剔除內地與港股份
小鵬上季經調整虧損擴至28億
許正宇：銀行樓按沒「call loan潮」
中國華融溢價近三成購中信5%股權
陳德霖電子錢包圓幣今開業
日上季GDP跌2.1% 遠遜預期 分析：經濟疲軟 央行或延遲幣策正常化
外媒：通用汽車工會「非常接近」否決加薪協議
英上月通脹4.6% 兩年最低
巴郡上季淨沽53億美元股票
張兆聰：待熱錢回流 恒指突破機會高
美元定存高息精選
技術取勝：龍源交易區間有望上移
劉思明：港股焦點在大型股 中小型股未必追落後
周顯：馬斯克為何不搞慈善？
湯文亮：敗給情敵可以 敗給老友不能
禮著2.1億沽2號屋 實呎逾4萬 凱玥1.72億沽4房戶 買家付2584萬辣稅入市
YOHO WEST第1期今開示範單位 最快周末開價
霍啟仁減辣後3700萬購跑馬地半世紀舊樓
YOHO Midtown兩房 租1.76萬 創同類5年新高
億京8.4億放售天水圍悅品酒店
標普凌兆良：港樓價明年料跌一成
標普陳令華：港地產商信用狀况穩 未慮降級
美元定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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憧憬美加息周期完 亞洲股匯齊升 恒指重越萬八關 彈近4%跑贏區內
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