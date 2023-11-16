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經濟
國際金融

外媒：通用汽車工會「非常接近」否決加薪協議

【明報專訊】CNBC的消息指，來自通用汽車（美：GM）的美國汽車工人聯合會（UAW）成員，「似乎非常接近」投票否決工會與通用汽車達成的暫定協議。消息指出，通用汽車幾家主要工廠的大多數UAW成員，都投票反對該協議。若協議被否決，恐導致通用汽車與工會的談判延長。通用汽車此前同意為工會成員提供25%的加薪。

汽油價回落 美上月PPI按月跌0.5%

迹象顯示，美國通脹急速降溫。繼美國10月消費者物價指數（CPI）顯著回落，美國10月生產者物價指數（PPI）亦按月跌0.5%，是2020年4月以來最大的按月跌幅。汽油價格回落，令PPI出乎意料下滑；市場原預期按月微升0.1%。剔除波動較大的食品及能源價格，美國10月核心PPI按月持平，是6月以來首次。PPI計算商品生產成本，是衡量消費者物價的領先指標。

利率維持在22年高位之際，美國10月零售銷售額按月跌0.1%，終止了連續6個月的按月升勢，不過跌幅較預期小，反映消費支出仍具韌性。市場原預期零售銷售額在9月按月增長0.9%後，在10月按月跌0.3%。折扣零售巨頭Target（美：TGT）第三財季的銷售額及盈利超出分析師預期，食品及美容等消費類別的銷情，支撐了Target的季度表現，刺激該股早段急升18%。美股3大指數早段續升。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕通脹降溫 美股 生產者物價指數（PPI） 美國汽車工人聯合會（UAW） 通用汽車（GM）

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