許正宇：銀行樓按沒「call loan潮」

對於議員問及一旦「call loan潮」來臨，政府有否制訂應對措施，協助住宅及商用物業業主渡過難關。許正宇回覆，2023年上半年新做住宅按揭貸款的平均按揭成數為59%，按揭借款人的平均供款與入息比率亦處於40%的低水平，均通過物業按揭貸款利率壓力測試。即使近期利率上升，樓價出現調整，借款人的還款能力整體而言依然維持良好，銀行按揭客戶沒有出現大規模斷供情况。金管局會繼續密切留意市場發展，採取合適措施維持銀行體系穩定。

還款紀錄良好 一般不會要求提前還款

有熟悉銀行監管消息人士向本報解釋，金管局對銀行的監管指引有明確要求，若按揭貸款客戶的還款紀錄良好，銀行基本不可以要求提前還款，亦不可隨意更改條款上調利率，否則被視為「干擾信貸流向」行為，「即使此前按息定價太低，高利息成本下面對虧損，銀行仍要捱下去。」

另港交所（0388）新股IPO電子結算平台FINI將於11月22日推出，儘管新系統下熱門新股抽籤分配股份前不會過數，但許正宇書面回覆議員提問時解釋，代客認購的銀行、經紀行仍要將相當於可獲分配最多股份的金額鎖定在指定銀行的代理人帳戶。銀行、經紀行可自行決定收取客戶全數認購款項，或給予信貸。