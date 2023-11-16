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經濟

美聯邦退休基金 投資組合剔除內地與港股份

【明報專訊】管理700萬美國公務員退休金、資產總值達7710億美元的聯邦退休儲蓄投資委員會（ FRTIB）根據顧問意見，因應中美兩大經濟體緊張程度升溫，決定在投資組合將中國及香港股份撇除在外，並改變國際基金追蹤的指數。

改變國際基金追蹤指數

是次FRTIB作出改變，是繼旗下總值達680億美元的I Fund（國際股票指數投資基金）根據投資顧問Aon等的意見調整後作出改變。FRTIB引述Aon指「若現行對中國的投資限制，反映對中國及香港投資進一步限制開始的話，所帶來的不明朗程度，遠超過將I Fund的投資擴及中國，並保留涉足香港市場所帶來的得益」。I Fund將由以往以MSCI歐洲、澳洲和遠東指數為基準，轉為MSCI全球除美國、中國及香港以外投資市場指數。

基金經理傳被要求投資與美友好市場

FRTIB聲明稱，此改動料將覆蓋國家的數目由原先的21個倍增至46個；股份數目由目前798隻，增至5621隻；非美市值佔比由55%提升至90%。其顧問Aon更表示，當局限制中國敏感的中國企業投資等不可預期事件，將觸發交易成本，並導致表現產生波動，例如觸發股價下挫，投資者被迫出售。

有關報道指出，有基金經理已收到亞洲聯屬的基金要求，投資和美國友好的市場，以及隔離開和內地緊張局勢有關的投資。

法巴東亞策略主管呂成表示，這個現象反映，美國政府的資金在面臨中國元素時，部分正進行持續過渡安排，並指在過去5年，政府基金在投資中國市場時面對壓力升溫，隨着最近中國股份表現欠佳，為政府基金將中國相關投資脫手提供藉口。他表示，地緣政治和基金表現是「手牽手」，在這兩方面均顯示結果是反對投資中國股票，就會易於安排過渡動作。

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