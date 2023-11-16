港匯7.803 見3個月高

市場憧憬加息周期結束，消息公布後美匯及美債息當日急挫，兩者昨日在亞洲時段表現較平穩。昨港元拆息個別發展，當中與樓按相關的1個月港元拆息則再次迫近5厘關口，港美息差收窄亦使港匯轉強，昨一度高見7.8030，創3個月新高。有分析指出，美國息率見頂預期並不會即時於港元拆息中反應，目前港元拆息較受年結資金需求增加所影響。

分析：不會立即反映在拆息上

昨日港元拆息個別發展，港元隔夜拆息昨日跌5.6點子至4.35012厘（1厘等於100點子），見3個星期低位；1個月拆息升0.45點子至4.97441厘，再次逼近5厘關口；3個月拆息報5.36089厘，無升跌；6個月拆息跌0.14點子至5.38935厘，12個月拆息則跌0.27點子至5.48196厘。加息預期下跌，但昨日港元拆息變化不大。星展香港環球市場策略師李若凡表示，美息見頂的預期不會立即反映在港元拆息，目前較受年結資金需求增加影響，港元拆息走勢取決於對港元的供求，但本港銀行體系總結餘處於450億元水平，令資金供求關係緊張。她續稱，即使明年聯儲局開始減息，亦需待套息交易帶動資金流入港元，以提升銀行體系總結餘，從而帶動港元拆息下跌。

人行昨中期續做1.45萬億元人民幣的一年期中期借貸便利（MLF），惟人民幣離岸價昨一度升穿7.23關口，創逾3個月高位。李若凡指內地經濟表現和貨幣政策取向未有太大變化，人民幣走勢較受美元影響，而周二（14日）美匯指數急回至104.1水平已見支持，要待跌穿103.6後才能確定美元進入跌勢。相對人民幣上升空間有限，預計會於7.23見阻力，暫時料於7.2至7.33區間上落。