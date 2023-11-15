基金特區：安本看好印度債券 通脹見4個月新低 憧憬加息周期結束

環球經濟增長放緩下，印度今年第二季經濟按年增長由第一季的6.1%加快至7.8%，稍高於市場預期的增7.7%，10月份通脹年率初值為4.87%，9月份為5.02%。近年印度為經濟增速最快的新興市場，國際貨幣基金組織（IMF）最近發表的全球經濟展望，更預測印度將於2026年躋身世界第四大經濟體。Akintewe指出，印度政府自2014年以來積極推行經濟改革，近年外國直接投資不斷增加，國內服務業及出口的增長，也帶動當地經濟持續向好，預期印度通脹將逐步回落，為明年印度央行提供減息的空間，除非期間油價急升，惟目前此可能性不大。印度央行上月維持指標利率於6.5厘不變，為連續第四次暫停加息。

2026年料躋身全球第四大經濟體

經濟高速增長吸引資金流入，印度SENSEX指數由年初至11月13日已經累升約6%，環球市場對印度債市的關注度亦愈來愈高，安本近期亦於本港推出可供零售投資者投資的印度債券基金。Akintewe表示，最近印度債券成為環球投資市場的焦點之一，主要原因有二，其一為印度政府債券即將被納入主要債券指數。摩根大通將於2024年6月開始把印度政府債券納入旗下的摩根大通新興市場主權債券指數，預期至2025年4月將達到10%的最終指數比重。目前全球以該指數為投資基準的資金約逾2000億美元，市場估計納入指數將吸引逾百億美元的資金流入印度政府債券市場，其中高盛早前估計流入資金規模可達300億美元。

Akintewe認為，目前市場或低估外資流入數量，隨着印度經濟持續增長，現時環球投資市場中，印度為表現出眾的市場之一，無論於股市或債市，就債市而言，明年中印度政府債被納入指數後，相信於2024年及2025年印度政府債將帶動指數上升，根據該公司的預測，投資者若沒有及早涉足印度國債，未來兩年的投資回報很大可能跑輸指數，當大部分環球投資者期望投資回報可跑贏基準指數，將超配印度政府債，而現時海外投資者普遍低配，甚至並未持有印度債券。他稱還要留意的是，摩通的納入只是個開始，相信印度將獲納入其他主要債券指數，如彭博巴克萊新興市場指數，即使是目前已納入印度債市的亞洲債券指數，印度於這些指數的比重仍偏低，遠低於印度債市應有的規模，坦言這或基於過去外資進入印度政府債市限制較多的歷史因素，惟經過多年改革後，目前外資相對容易進入印度政府債市，估計印度獲納入主要指數後，有望帶動這些亞洲債券指數調升印度比重。

受惠政府債券納主要指數

至於使印度債成市場焦點的第二個原因，Akintewe續稱，由於環球投資市場愈來愈波動，尤其是新興市場，投資者正在尋求波動性相對較低，並能提供相對吸引回報的資產，而印度政府債具備相關特性，目前印度10年期國債孳息逾7厘，近年其債價的波動性不高，並具政府持續開放改革債市的利好因素，認為即使印度政府債市獲納入主要指數吸引超乎預期的大量外資流入，例如逾600億至800億美元，惟相對於1.3萬億美元規模的印度政府債市而言，並不足以增加市場的波動性，且預期外資將逐步增加於印度債的部署，不會引發太大的波動，基於預期明年印度將減息，較看好年期較長的印度政府債表現。

外貿改善外儲增 盧比匯價趨穩

至於匯價方面，Akintewe表示，儘管印度盧比匯率確實會影響海外投資者投資以本幣計價的印度政府債券回報，惟近年印度外貿不斷改善，外匯儲備持續增加，為印度央行提供穩定匯率的條件，以今年10月中為例，盧比匯價的1個月引伸波幅約3.5%，甚至較人民幣還要低，以致即使過去1年美元偏強，以本幣計價的印度政府債仍可提供吸引回報，若明年美元匯率因美息見頂而回軟，盧比匯價將相對升值，意味投資於印度政府債更有機會同時賺取匯價。

明報記者 劉敬華

[劉敬華 基金特區]