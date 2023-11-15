租客1900萬購西浦3房戶

租客780萬購馬鞍山中心3房

美聯分行助理區域經理陳少鴻表示，馬鞍山中心1座高層E室，實用面積609方呎，3房連儲物室間隔，獲區內租客「租轉買」洽購，因擔憂租金持續向上，最終以780萬元承接，實呎12,808元。原業主1995年以311.5萬元購入單位，持貨約28年，帳面獲利468.5萬元或1.5倍。

南豐新邨海嘯貨455萬沽

15年升1.5倍

另外，十大屋苑之一的荔枝角美孚新邨同錄租客入市個案。利嘉閣高級聯席董事郭永峰稱，美孚新邨本月暫錄6宗成交，其中3期百老匯街61號高層B室，實用511方呎，兩房間隔，獲同區租客以565萬元承接，實呎11,057元。原業主2006年210萬元購入，帳賺355萬元或約1.7倍。

雖然交投回升，但市場仍屢錄低價或蝕讓成交。中原副區域營業董事袁廣達表示，鰂魚涌南豐新邨4座高層G室，實用391方呎，兩房間隔，以455萬元沽出，成交價為屋苑最少3年來新低，實呎11,637元。原業主2008年金融海嘯時期以184.8萬元購入，帳面賺270.2萬元或約1.5倍。

海韻3房移民盤480萬沽

4年實蝕25%

晉誠地產高級客戶經理劉嘉麟表示，深井海韻花園5座中低層C室，實用630方呎，3房1套間隔，享汀九橋景及部分海景，附簇新裝修。業主已移民海外，近日以480萬元沽出，實呎7619元。原業主2019年600萬元購入，帳面蝕120萬元或兩成，連使費料實蝕約148萬元或25%。

沙田九肚玖瓏山錄今年最大宗蝕讓成交，中原分行經理霍栢雄表示，屋苑月瓏閣1座中層B室，實用954方呎，3房1套連儲物室及工人套房間隔，享東南山景，以1108萬元易手，實呎11,614元。原業主2014年1465萬元一手購入，連使費料實蝕約420萬元或29%。