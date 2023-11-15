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經濟

香港地產

市建局觀塘申建1750伙 料全港最高

【明報專訊】今年初流標收場的市建局觀塘市中心第4、5區巨無霸商業項目，早前申請改劃，並加入住宅元素。據城規會最新資料顯示，項目將提供約1750個住宅單位，媲美一街之隔的凱滙，而項目住宅部分，擬設於樓高360米的地標式住宅中高層以上部分，料有機會挑戰全港最高分層住宅之位。城規會將於本周五審議相關改劃建議。

據市建局向城規會遞交的申請文件，擬把觀塘市中心第4及5發展區項目，由現時「綜合發展區（1）」地帶改劃為「其他指定用途」註明「混合用途」地帶（擬議修訂），新修訂建議地積比增加至12倍，項目總樓面增加近25%至約270.3萬方呎，其中項目由不設住宅部分，加入住宅元素，提供最高約119萬方呎住宅樓面，佔項目總樓面約44%，預計將設約1750伙住宅，估計可容納約4025人口。

伙數逼近凱滙 料可容4025人口

事實上，市建局有意把項目發展成區內地標，據最新文件，物業其中一座地標型建築物，最高樓高就由原來285米增75米至360米，其中上述新增的住宅樓面，擬建於該地標式大樓的中層以上至最高層位置。

換言之，項目未來住宅部分，將有機會成為全港最高分層住宅。現時全港最高分層住宅，為新地（0016）九龍站天璽，物業樓高約270米。

觀塘市中心第4、5區原為市建局旗下矚目商業項目，市建局去年底招標時，已因應市况引入「浮動規劃參數安排」，在總樓面保持不變的前提下，靈活調撥在指定範圍內商業樓面面積作辦公、酒店和其他商業用途，惟今年初截標，卻只有新地入標，最終流標收場。

元朗農地2875萬沽 帳賺2735萬

另資料顯示，位於元朗廈村與天水圍天盛苑之間一幅農地，佔地約1.29萬方呎，上月綽萬發展有限公司以約2875萬元購入，呎價約2230元，該公司董事包括黎永堅等，過往多次為恒地（0012）進行收購，原業主1999年140萬元購入，帳面獲利2735萬元或近20倍。

中原商舖部高級分區營業董事黃新宇表示，灣仔道77至83號地下1A號舖，面積約1200方呎，原由家品店以10萬元租用，現由藥房以約12萬元承租，呎租約100元，較舊租升約20%，業主2021年約5900萬元購入物業1A及1B舖，連同1B舖月租約4萬元，租金回報約3.25厘。

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