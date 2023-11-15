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經濟

香港地產

曉柏峰最快周日首輪開售

【明報專訊】九龍新盤混戰進入白熱化階段，繼永義（1218）何文田窩打老道已屆現樓的譽林，落實周五首輪折實實呎2.1萬元開售30伙，以及樂風集團旗下旺角洗衣街Elize PARK計劃短期內啟動銷售程序後，恒地（0012）發展長沙灣西洋菜北街、樓花期長約22個月的曉柏峰，有機會今日上載銷售安排，最快周日（19日）展開首輪銷售。

4日收約300票 7%來自專才

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目4日來收約300票，以首批100伙計，超額認購兩倍，票源中約5%至7%來自專才。

發展商昨日開放1房無改動示範單位，單位以A座22樓A3室為藍本，實用面積247方呎，樓層高度約3.5米，附連38方呎三合一平台（即露台、工作平台和冷氣機合併）。

城軒上樓書 最快月底推料涉30伙

此外，已屆現樓、裕泰興持有的土瓜灣美善同道6至10號項目，一度作出租用途，樓齡料逾5年，昨日突擊上載樓書及正式命名為城軒。

發展商回應，項目最快本月底以全價單形式開售，首張價單將不少於30伙，定價參考九龍區一手樓盤，如佳明（1271）發展的單幢新盤明雋，集團短期內會舉辦記者會向公眾交代更多銷售詳情。

城軒樓書顯示，項目為單幢式住宅大樓，全盤48伙，一層兩伙，戶型包括兩房及3房1套戶，標準分層戶A單位實用面積為510方呎，B單位為708方呎，另設實用面積一樣的33樓A、B室天台特色戶，分別附連386及414方呎天台，住戶停車位7個，其中一個為暢通易達車位；配置方面，全屋採用美國開利冷氣機，廚房採用法國SCHOLTES煮食爐、微波爐及洗衣乾衣機、日本樂聲牌雪櫃及意大利ELICA抽油煙機，至於浴室採用意大利金章浴室寶及TGC煤氣熱水爐。

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