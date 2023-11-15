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經濟

香港地產

上半月一手351宗逼近上月全月 減辣兼變相減價 分析：本月全月料近千宗

【明報專訊】上月25日《施政報告》公布減辣後，多個新盤推出餘貨變相減價，踏入11月一手交投大幅回升，不足半個月內已累錄約351宗一手成交，逼近上月全月約360宗水平，單計剛過去周一及周二「閒日」的一手成交已錄近50宗，其中早前增設優惠變相減價、中海外（0688）旗下已屆現樓啟德跑道區維港1號，更新價單生效後，昨日以先到先得方式連沽10伙，套現逾1.09億元，當中有6伙成交價逾千萬元。

明報記者 管龍欣

值得留意，新地（0016）旗下樓花期長約11個月的天水圍天榮站YOHO WEST第1期，最快今日上載樓書，並於本周稍後時間開放示範單位，短期內公布首張價單，預計本月底前開售。利嘉閣研究部主管陳海潮稱，下半月將有數個全新盤推出，相信發展商屆時會以貼市價推出，預計全月有機會接近今年8月破千宗一手成交水平。

維港1號昨沽10伙

維港1號昨日單日售出10伙，中海外地產董事總經理游偉光表示，10伙涉逾1.09億元，內地專才佔四成。資料顯示，該10伙戶型涵蓋1房至3房1套戶，實用由329至656方呎，成交價由723.3萬至1450.3萬元，實呎19,366至22,108元。項目早前將最高折扣由原本17.5%上調至25.5%，其中48伙指定單位折扣優惠更上調到29%至34%不等。換言之，新舊價單減幅最多近兩成。項目自2021年開售以來，累售638伙，佔單位總數1059伙約六成，套現約75.6億元。

此外，嘉里（0683）及信置（0083）等合作的港鐵黃竹坑站港島南岸第2期揚海，4日連沽5伙，吸金約2.76億元。項目最新錄兩宗招標成交，分別是1B座18樓A室及B室，實用1420及941方呎，成交價5900萬及3660萬元，實呎41,549元及38,895元。市場消息稱，兩宗均為同一買家，若連同上周五沽出的3伙，項目4日套現2.76億元。

減辣後信置錄40宗一手成交

路勁（1098）牽頭的黃竹坑港島南岸1期晉環，亦連錄3宗招標成交，分別為1A座18樓F室、1B座23樓A室及2A座39樓A室，戶型為3房1套戶及4房1套戶，實用919至1118方呎，成交價2623.6萬至3700萬元，實呎2.8萬至3.31萬元，單日吸金約9010萬元。

減辣後信置系牽頭的新盤錄40宗成交，涉逾6.5億元，其中將軍澳日出康城凱柏峰III錄16宗成交，套現逾1.3億元；西南九龍長沙灣維港滙系列及旺角ONE SOHO分別錄13宗及10宗成交，何文田ST. GEORGE'S MANSIONS亦錄1宗大額成交。

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