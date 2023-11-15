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經濟
2023年11月15日星期三
劉思明 技術取勝
投資策略
譚仔獲「丸亀製麵」港特許經營權 撇除政府補貼 集團中期多賺1.5倍
人行傳藉PSL注資萬億 支持城中村改造
瑞銀料港今年經濟增3.6% 超政府預測
金融壹賬通9.33億悉售港虛銀予陸金所
財富傳承學院成立 打造家族辦公室樞紐
財庫局陳浩濂訪中東推展金融合作
馬可數字北水主導下狂炒
觀望美數據習拜會 港股乏方向
基金股東籲安寧清盤 顯達俱樂部地轉交華懋
澳博第3季虧損收窄78%
匯彩：生意近回復至疫前
菜鳥遭中證監要求補充境外上市資料
DHL：擴樞紐中心把握亞太商機
美上月CPI回落至3.2%低預期 市場押注美聯儲明年上半年減息
瑞銀：美通脹急速正常化 料至明年底減息2.75厘
Nvidia最新高端AI晶片 輸出速度提升兩倍
貝萊德上季大手減持蘋果
張兆聰：炒作OLED概念 A股維信諾受惠
人民幣定存高息精選
涂國彬：金價1900美元應可守
技術取勝：金斯瑞22元支持不宜失
劉思明：大市復淡靜 冷吼商用車或重機械股
周顯：Tesla將敗給比亞迪
湯文亮：樓市下跌時 高息借錢萬萬不能
上半月一手351宗逼近上月全月 減辣兼變相減價 分析：本月全月料近千宗
曉柏峰最快周日首輪開售
市建局觀塘申建1750伙 料全港最高
租客1900萬購西浦3房戶
回流客1.75萬租康怡兩房 一手買入回報54厘
基金特區：安本看好印度債券 通脹見4個月新低 憧憬加息周期結束
技術取勝：金斯瑞22元支持不宜失
【明報專訊】新秀麗反彈受制50天線（圖）
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