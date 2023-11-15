美上月CPI回落至3.2%低預期 市場押注美聯儲明年上半年減息

剔除波動較大的食品及能源價格，核心CPI也輕微回落。10月核心CPI按年升幅回落至4%，是逾兩年來最低水平；10月核心CPI按月升幅也下滑至0.2%，較預期低0.1個百分點。通脹數據疲軟，鞏固了市場對美聯儲利率見頂的預期，並押注美聯儲將在明年上半年開始減息。芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）午夜前的數據顯示，交易員押注12月和1月利率按兵不動的概率，升至100%，意味市場人士排除了任何加息的概率。明年3月開始減息0.25厘的概率，則由周一的10.5%，升至接近三成。明年5月由目前利率水平，減息0.25厘或以上的概率，更由周一的三成左右，升至六成以上。

美10年債息跌穿4.5厘 美股急升

交易員最新押注，美聯儲將在明年5月、7月、9月及12月各減息0.25厘，意味明年底前將合共減息1厘。數據公布前，交易員押注明年底前，美聯儲只會合共減息0.75厘。

市場預期減息速度加快，美匯指數跌逾1%，跌至104水平。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率，昨晚由5厘左右，跌至4.84厘；美國10年期國債孳息率更跌穿4.5厘。美股三大指數午夜前急升，道指升逾500點，標普500指數升近2%，納指升逾2%。美國家居裝飾及建材零售商家得寶（美：HD）季績較預期理想，早段股價升6%，在道指領漲。

美聯儲線人：美聯儲已完成加息

有「美聯儲線人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos有份撰寫的文章指出，通脹數據強烈表明，美聯儲7月將聯邦基金利率上調至介乎5.25厘至5.5厘後，已完成歷史性加息。Wilmington Trust首席經濟學家Luke Tilley稱，通脹根源正迅速消失，大量消費類別的價格正朝所需的方向發展。新車、二手車及機票等價格回落，且住屋成本增長放慢。

Timiraos的文章指出，目前看來，就業市場及整體經濟仍然穩健，美聯儲經濟「軟着陸」目標可望實現。

（綜合報道）

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