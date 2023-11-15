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經濟

菜鳥遭中證監要求補充境外上市資料

【明報專訊】阿里巴巴（9988）今年重組架構，除了保留核心的內地電商業務外，其餘或逐步分拆獨立上市，其中「頭炮」、物流公司菜鳥，9月底申請在港交所上市。中國證監會日前要求，菜鳥補充境外上市的備案資料，屬於一般做法，亦反映整個過程進入另一階段。中證監要求補充的資料涉及6方面，並要求菜鳥的律師核查，提出明確法律意見。

當中在股權結構，要求解釋阿里和第二大股東、銀泰商業創辦人沈國軍，為何通過多個境外平台持有公司股份。在控制架構，要說明浙江菜鳥與杭州菜鳥、股東，簽署兩份協議的原因等。菜鳥亦要說明，公司應用程式、網站等收集用戶個人資料的情况，有否向第三方或境外提供資料。

中證監亦關注菜鳥的獨立性，需要說明與阿里之間，在業務、僱員、資產、財務等，獨立運作程度，分類說明關連交易情况，亦要交代分拆上市的主要考慮等。

菜鳥早前在初步招股書披露，截至3月底的年度，總收入778億元人民幣，近3年年均複合增長約21%。當中最大客戶是阿里，過去3個年度都佔近30%。阿里近期已重整在菜鳥的股權，包括由海外電商業務直接持股約5%，鞏固合作在國際擴張。

《上海證券報》引述接近菜鳥人員報道，公司已向亞洲投資者舉行非交易路演，投資者反應積極，期待與管理層會面。早前據報菜鳥計劃集資最多10億美元。

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