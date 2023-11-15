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經濟

澳博第3季虧損收窄78%

【明報專訊】澳門博彩（0880）公布9月底止第三季度及首3季業績。季內受惠於上葡京的除息稅、折舊及攤銷前虧損（LBITDA）大幅收窄，整體博彩淨收益隨着疫情後好轉，單季虧損按年大減78.36%至4.1億元。首3季虧損亦降至16.74億元，按年減少64.02%。

明報記者 陳偉燊

首3季EBITDA扭虧

季內及首3季除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）均扭虧，分別實現正數5.66億元及10.27億元。但是單季EBITDA則比預期的6.113億元低。至於總收入為58.68億元，稍遜於市場預期的59.55億元。主席何超鳳表示，澳博第三季業績顯示經調整EBITDA持續增長，上葡京業務亦錄得穩步上升。在今次澳博公布新季度數據前，股價逆市上升，罕見跑贏同業，全日升1.15%。

績前股價逆市升 跑贏同業

在財務方面，澳博9月底止年度錄得現金、銀行結餘等為45.70億元，按年微增0.7%。季內的債項達282.99億元，按年增加15.14億元。截至9月底，尚有33億元額度未提取，按年增加4億元。季內澳博要就股本證券投資錄得未變現公平值虧損1100萬元，資本開支為6500萬元。

新旗艦上葡京在第三季的LBITDA按年大減88.1%至2700萬元；首3季LBITDA為3.19億元，亦按年大減55.07%。新葡京在季內恢復錄得EBITDA達3.73億元，首3季EBITDA亦達8.45億元，均實現扭虧。包括葡京、回力海立方及十六浦等自行推廣場則在季內重現EBITDA約3.45億元，首3季EBITDA為9.35億元。餘下9間衛星場單季LBITDA約8000萬元，首3季LBITDA為2.88億元。以業務劃分，貴賓博彩為主的轉碼博彩毛收益3.35億元，按年大增10.55倍；中場非轉碼博彩毛收益為48.97億元，按年大增5.07倍。至於非博彩收益達4.55億元，按年亦增3.96倍。

相關字詞﹕十六浦 回力海立方 何超鳳 葡京 新葡京 上葡京 澳門博彩

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