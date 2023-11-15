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經濟

馬可數字北水主導下狂炒

【明報專訊】港股淡靜，細價股卻現亂炒現象，8月底才爆出涉操縱股價「造市」以納入指數的主板細價股馬可數字科技（1942）昨曾炒高36.2%，收市回順仍升5.95%，報1.96元。全日成交高達19.33億元，相對已發行股本的換手率單日達137.63%，股份同時高踞滬深港通成交榜首，亦成為港股全日第六大成交股份，僅次盈富基金（2800）、騰訊（0700）、美團（3690）等重磅股。

明報記者 方楚茵

證監會及廉政公署在8月29日採取聯合行動，打擊懷疑市場操縱集團，並指兩家本港上市公司股份於2022年12月至2023年8月期間懷疑被操縱，並發出限制通知書凍結6家證券行客戶帳戶。其後馬可數字科技發公告承認主要辦事處被監管機構搜查，並取得若干合作文件。證監當時曾表示，懷疑涉案集團最終目的是抬高兩家上市公司的市值，令它們獲選為主要市場指數的成分股，然後以被推高的股價，出售集團手上持有的股份給指數追蹤基金來獲利。

成交19億 高踞滬深港通榜首

不過，馬可數字科技未見指數基金接貨，而是由北水主導。馬可數字科技如期在8月獲納入恒生綜合指數，9月5日正式納入港股通。而不足兩個半月，據港交所（0388）滬深港股通統計資料，馬可數字科技已獲北水加持至持有的51.93%股權。

翻查紀錄，北水在10月份持有馬可數字科技個位數股權，但由10月18日起突破雙位數後，至10月31日已增持至約23.44%，並在11月不足半個月，再升至昨日的51.94%。滬深股通昨合共有逾12億元炒賣馬可科技，佔股份交投近六成半，淨流入約7700萬元。

康寧傑瑞遭洗倉 觸發市調機制

另一北水重倉股生物科技股康寧傑瑞（9966）昨遭洗倉，股價波動令公司在昨早9時54分觸發市調機制而進入冷靜期。不過康寧傑瑞跌勢未停，曾一度跌30.06%，收市仍跌22.59%，收報9.63元，股份全日成交達5.4億元。資料顯示，北水最新持有康寧傑瑞24.74%股權。康寧傑瑞昨午發公告稱，不知悉股價波動原因。

相關字詞﹕北水 恒生綜合指數 恒指季檢 港股通 康寧傑瑞 馬可數字科技 廉政公署 證監會

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