財富傳承學院成立 打造家族辦公室樞紐

鄭志剛：不限於傳統財富管理

香港財富傳承學院主席鄭志剛說，學院涵蓋領域不限於傳統的財富管理，並將延伸至家族治理和政策、影響力投資、慈善事業，以及文化藝術發展等。我們希望與全球同業建立伙伴關係，共同合作以發揮協同效應，為家族辦公室業界帶來最佳價值，致力締造香港成為領先國際的家族辦公室樞紐。

此外，學院董事會成員金樂琦表示，香港未來致力於吸引及培養更多來自大灣區的家族辦公室人才，並相信香港財富傳承學院成立後可以慢慢吸引到更多來自世界各地的家族來港建立家族辦公室。論及香港與新加坡在吸引家族辦公室方面的優勢，金樂琦認為香港人更具創業精神，相比之下，新加坡則更依賴政府的管制。金樂琦稱，生態圈的建立需要時間，而與家族之間關係的建立與維護在生態圈建立的過程中非常重要。

金樂琦：港人具創業精神

政府新聞稿指財富傳承學院會透過與專業服務界、學術界、資產擁有人，以及投資推廣署的 FamilyOfficeHK 團隊等建立策略合作伙伴關係，舉辦不同活動，以加強家族辦公室的生態系統的發展。