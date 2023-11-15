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經濟

金融壹賬通9.33億悉售港虛銀予陸金所

【明報專訊】香港虛擬銀行自2020年開業後，首次出現股權易手。中國平安（2318）旗下金融壹賬通（6638）公布，向平保同系公司陸金所（6623），出售平安壹賬通銀行（PAOB）全數股份，作價為現金9.33億元。陸金所董事長兼首席執行官趙容奭表示，收購有助業務多元化，PAOB目標客戶和業務，與其現有業務較一致，可借助其營運經驗和技術專長發展業務。

PAOB上半年虧損擴大至8700萬

兩家公司同日公布第三季業績，金融壹賬通股價高開8.86%後倒跌，收報0.78元跌1.27%，陸金所低開後最多跌5.21%，收市報16元，全日下跌3.03%。

PAOB主打本港中小企銀行業務，截至今年上半年，該行大部分貸款結餘由港府中小企融資擔保計劃支持，期內雖然貸款總額按年增長6.51%，不過由於資金成本上升，淨利息收入反跌17.62%，淨虧損擴大11.31%至約8700萬元。出售交易需得金管局同意，若成功收購則是陸金所今年1月結束香港零售基金平台後，再次進入香港市場。

陸金所過去主要業務為點對點網貸（P2P）和網上財富產品銷售，不過內地自2018年開始加強針對P2P網貸監管，陸金所轉型至小微企業貸款中介、增信、管理等業務，並發展消費金融業務。不過今年內地經濟仍在復蘇，小微企業優質貸款需求不足影響收入，第三季純利按年跌九成至1.31億元人民幣。

金融壹賬通第三季淨虧損按年收窄31.43%至9090萬元人民幣。截至今年上半年，金融壹賬通累計向PAOB注資15億元，累計虧損7.54億元。公司指出，因應虛擬銀行業務所需的資本承擔，認為出售PAOB將顯著改善財務狀况，專注於需要較少資金的技術驅動型產品及服務，並為之配置適當資源。

相關字詞﹕金賬壹賬通 陸金所 平安壹賬通銀行 虛擬銀行 中國平安 金融科技

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