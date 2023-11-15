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經濟

瑞銀料港今年經濟增3.6% 超政府預測

【明報專訊】瑞銀發表最新經濟預測，香港今年經濟增長料有3.6%，較政府預測的3.2%高，隨着經濟活動進一步正常化，以及政府措施幫助，未來數季經濟可保持擴張動力。不過香港作為金融和貿易中心，全球經濟增長存不確定性，明年本港經濟面對不少周期挑戰，瑞銀預料明年增速會放緩至2.5%。

瑞銀指出，香港經濟增長很大程度受全球經濟增長、貿易和金融，以及中國內地經濟成長影響，例如全球貿易放緩、內地企業在本港資本市場活動減弱，減慢香港經濟增長。該行預期美國經濟衰退和中國內地增長放緩，香港經濟短期仍存有不確定性。高利率亦影響香港經濟增長，瑞銀指現時香港借貸成本升至2007年以來最高。該行預期本港樓價在今年最多下跌5%後，明年再跌10%。雖然明年若美國大幅減息，可降低香港借貸成本支持整體經濟，不過高利率至少在明年第一季持續，減息的正面幫助要在明年後期才較明顯，其時也要應付美國經濟衰退的影響。

樓價今年最多跌5% 明年再跌10%

政府政策方面，瑞銀指早前推出的措施已經有正面效果，如人才引進政策，今年《施政報告》亦推更多支持增長措施，例如降低證券、樓市印花稅等，相信有助應對外部不確定因素增加，亦相信當局會在必要時推出更多支持措施。

瑞銀早前預期，明年內地經濟增長4.4%，近年房地產不景拖累內地經濟，該行基本預期房地產新開工和銷售在明年首季開始穩定，全年分別下跌10%和5%，至2025年開始復蘇，重新對經濟有正增長貢獻。不過瑞銀指房地產不穩，是明年內地經濟下行最大風險，市場情緒仍脆弱，若明年銷售和房地產投資分別再跌10%，將進一步拖累經濟，即使有財政政策支持，料GDP增長或低至3%，但不預期出現傳統金融危機。

相關字詞﹕內房 中國經濟 高利率 人才引進 印花稅 香港經濟 經濟增長

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