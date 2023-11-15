人行傳藉PSL注資萬億 支持城中村改造

截至10月，PSL總額約2.9萬億元，如果再增加1萬億元，整體規模有望創新高。仲量聯行經濟師估計，推動「城中村改造」和保障房建設，可以帶動相關私人投資，總額有望超過10萬億元，但相信不是為了促使樓市重新擴張，而是令市場發展長遠更平衡。

分析：民營內房財務問題關鍵

高富金融投資總監梁偉民認為，對內地樓市有多大幫助，要視乎資金分多長時間入市，如果一年內完成，以去年樓市總銷售12萬億元左右推算，相當於1個月銷量，效果或更大。但需要留意內地已放寬提取住房公積金置業的安排，有增加入市財力效果，但今次居民可以選擇買樓或租樓，未必一面倒帶動樓市銷售，而且更重要是扭轉置業意欲低迷的問題。關鍵仍然是解決民營內房企業的財務問題，例如促使銀行重開融資渠道，否則擔心資金鏈斷裂釀成「爛尾樓」，繼續令民眾不敢置業。

PSL於2014年首創，主要是向政策性和商業銀行提供低息資金，再貸款給地產商，用於向地方政府收購棚戶區改造等舊區重建項目。地方再用收到的資金，補貼受改造影響的居民買樓搬遷，帶來置業需求，即「棚改貨幣化」。