人行傳藉PSL注資萬億 支持城中村改造

【明報專訊】內地近期放寬多項樓市調控，包括降低按揭利率，部分城市取消限購等。彭博社引述消息稱，人民銀行計劃，通過抵押補充貸款（PSL）和特別貸款等，分階段向政策銀行，注入最少1萬億元（人民幣，下同）低息資金，用於類似市區重建的「城中村改造」，以及保障房項目，資金最終可能協助家庭置業，最快本月內開始第一步，是副總理何立峰主導的穩定樓市新措施之一，但實際金額可能有變。
截至10月，PSL總額約2.9萬億元，如果再增加1萬億元，整體規模有望創新高。仲量聯行經濟師估計，推動「城中村改造」和保障房建設，可以帶動相關私人投資，總額有望超過10萬億元，但相信不是為了促使樓市重新擴張，而是令市場發展長遠更平衡。
分析：民營內房財務問題關鍵
高富金融投資總監梁偉民認為，對內地樓市有多大幫助，要視乎資金分多長時間入市，如果一年內完成，以去年樓市總銷售12萬億元左右推算，相當於1個月銷量，效果或更大。但需要留意內地已放寬提取住房公積金置業的安排，有增加入市財力效果，但今次居民可以選擇買樓或租樓，未必一面倒帶動樓市銷售，而且更重要是扭轉置業意欲低迷的問題。關鍵仍然是解決民營內房企業的財務問題，例如促使銀行重開融資渠道，否則擔心資金鏈斷裂釀成「爛尾樓」，繼續令民眾不敢置業。
PSL於2014年首創，主要是向政策性和商業銀行提供低息資金，再貸款給地產商，用於向地方政府收購棚戶區改造等舊區重建項目。地方再用收到的資金，補貼受改造影響的居民買樓搬遷，帶來置業需求，即「棚改貨幣化」。