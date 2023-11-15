譚仔獲「丸亀製麵」港特許經營權 撇除政府補貼 集團中期多賺1.5倍

明報記者 方楚茵

今次訂立主特許經營協議意味譚仔國際將由米線界別，跨足至烏冬界別，可正式以「丸亀製麵」名稱在港以特許經營模式開店。協議初始年期為3年，由2023年11月13日起至2026年11月12日止。

內地海外仍蝕錢 本地採多品牌擴張

在協議中不難見到譚仔對「丸亀製麵」在港發展的信心，據譚仔在公告中披露，由前日（11月13日）起至明年3月底的年度交易上限為200萬元，在下年度已倍增至400萬元，其後兩個年度分別為800萬元（見圖）。年度上限中，包括譚仔須在簽訂協議後90日內向Toridoll日本支付10萬美元的一筆過承諾費，其後在首間「主自有特許經營餐廳」或「特許經營餐廳」開業後30日內，再向Toridoll日本支付一筆過2萬美元的單位發展費。特許經營權費方面則由公司在每個曆月結束時或之前向Toridoll日本支付，金額等同每間特許經營餐廳和主自有特許經營餐廳所賺取或產生的淨銷售的3%。

譚仔國際昨日公布的業績中亦顯示出，集團欲藉探索「多品牌」或不同的合作方式，達成擴張計劃，令公司重上高增長之軌道。事關，譚仔除了上市首年（2022年度）整體收益以26.8%增長外，其後的2023財年收益已放緩至增長14%，截至9月底的2024年度中期收益增長進一步放緩至10%，主要受餐廳網絡淨增加14間及香港同店收益溫和增長所帶動，可見純靠開新店的增長策略已不能再為譚仔帶來高增長。其間盈利按年減1.4%至8163萬元，撇除政府補貼增逾1.5倍至8145萬元。

藉特許經營進軍澳洲菲律賓

近年集團銳意發展內地及海外市場，亦未能站穩陣腳，內地及海外市場在2022、2023及2024年度中期分別虧損1117.4萬元、2980萬元、530萬元。所以集團同時鋪路進軍西方市場，包括與ST Group成立合營，以磋商潛在特許經營模式進軍澳洲，減低風險；集團又與菲律賓綜合企業Suyen的附屬公司BVCUISINE Inc.擬透過潛在特許經營模式進軍菲律賓市場等。