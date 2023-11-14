印度傳推稅惠吸Tesla設廠

【明報專訊】《金融時報》引述知情人士稱，印度政府正考慮特斯拉（Tesla）（美：TSLA）建議的降低電動車進口關稅的要求，以爭取Tesla在印度設廠。印度目前對售價4萬美元以下的進口汽車，徵收70%關稅，並對4萬美元以上的進口汽車，徵收100%關稅。消息稱，印度官員正考慮將所有價格的電動車關稅，一律降低至15%，但政府內部尚未達成共識。
電動車關稅或降至15%
印度官員稱，Tesla要求印度政府至少在其電動車進入印度市場的初期，給予一定的關稅優惠，這優惠可能以落日條款的形式進行，在實施一段時期後終止。官員稱，希望制定一個對印度有利的方案，而非僅為個別公司度身訂做的優惠措施，考慮中的優惠，將適用於其他電動車製造商。Tesla多次要求將關稅優惠作為在印度設廠的先決條件，但印度政府一直拒絕在關稅妥協，導致Tesla去年放棄進入印度市場，時隔一年談判才重新啟動。印度商務部長Piyush Goyal將出席美國三藩市舉行的亞太經合組織（APEC）峰會，會議期間Goyal可能會與Tesla行政總裁馬斯克會面。
（綜合報道）
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