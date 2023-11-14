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經濟

香港地產

根德園家族叫9000萬 放售軒尼詩道舊樓

【明報專訊】今年租務市場活躍，有業主放售市區全幢物業，其中名牌幼稚園根德園家族成員、現任校長梁紫馨或相關人士持有多年的銅鑼灣軒尼詩道459號住宅部分，總實用面積約7383方呎，現叫價約9000萬元放售，負責放售之世邦魏理仕表示，物業極有潛力改裝為勞工宿舍或學生宿舍，並可分間為56個分間單位出租。

上述物業為軒尼詩道459號1至14樓連天台，每層實用約527方呎、14層合共約7383方呎，現交吉放售，業主意向價約9000萬元，實呎約1.22萬元。資料顯示，梁氏家族相關人士1962年已持有相關物業，迄今已有61年。世邦魏理仕指出，物業位置非常方便，出租率長期高企，極有潛力改裝為勞工宿舍或學生宿舍，預計14層住宅物業可分間為56個分間單位。

世邦魏理仕香港資本市場部資深董事黎其峰稱，政府推出各項輸入勞工計劃，預計今年度第四季及明年首季將有一批外勞輸入香港，在現行法例規定下，僱主需為外地勞工提供住宿，故位於市區大面積的住宅物業需求將有所上升，加上非本地學生數目日漸增加，政府早前亦公布減辣，為考慮購入多層住宅物業的買家製造良好時機。

美建1.8億接鄧成波家族灣景花園商場

另美建（0335）公布，集團最新以1.8億元向鄧成波家族購入荃灣灣景花園商場、幼兒院校舍及車位，連同債項。該通告又指出，有關物業市值約2億元，現時物業每月租金收入約13萬元。上述物業由鄧成波家族在2017年透過「威豪企業有限公司」以3.3億元購入。該集團亦公布，截至去年12月31日，威豪企業的出售債項近3.9億元，而淨負債則為6500萬元。

市場消息指出，筲箕灣筲箕灣道388號地下D號舖，面積約1100方呎，最新以約2650萬元售出，呎價約2.4萬元，原業主於2012年11月以3300萬買入，持貨11年，現帳面蝕650萬元或約兩成，舖位現由植牙中心租用，月租約7萬元，租金回報約3.2厘。

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