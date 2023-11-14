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經濟

香港地產

ST. GEORGE 'S四房租20萬 呎租93元

【明報專訊】豪宅市場續有大額租務成交。其中由信置（0083）及中電（0002）合作，今年初已屆現樓的何文田ST. GEORGE 'S MANSIONS，最新以月租20萬元租出一個高層4房單位，實用呎租高達93元。

資料顯示，主攻大單位的ST. GEORGE 'S MANSIONS，迄今暫錄得兩宗租務成交，繼上月底一個高層3房單位以月租15.8萬元租出後，最新錄得一宗為1座高層A室，實用面積2141方呎，4房雙套房間隔，以月租20萬元計，實用呎租約93元。業主今年初以約1.22億元一手購入，租金回報近2厘。

內地專才10萬租維港滙天池屋

項目首宗租務為1座高層B室，單位實用1842方呎，3房連雙套間隔，上月以15.8萬元租出，呎租高達86元。業主於今年初以9512萬元一手購入，現租金回報約2厘。不過，由於上述兩單位買家均以公司名義入市，需付樓價30%辣稅，上述租金回報仍未計及相關成本。

另信置及會德豐、嘉華（0173）等合作發展的西南九龍長沙灣維港滙I，最新錄內地專才以月租10萬元承租2座頂層「天池屋」，單位實用1390方呎，4房雙套間隔，連514方呎平台及泳池，據悉獲剛申請高才通的內地專才以月租10萬元承租，實用呎租高見約72元，屬屋苑呎租新高。原業主2021年6533萬元一手購入，租金回報約1.8厘。

九肚山峰單號屋租8.6萬 呎租33元

此外，沙田麗坪路九肚山峰單號洋房亦獲承租，該洋房實用2606方呎，連969方呎平台及487方呎花園，據悉最新以月租約8.6萬元租出，實用呎租約33元。業主2018年約7289萬元一手購入，租金回報約1.4厘。

EIGHT SOUTH LANE一房 2.05萬租出

其他租務方面，利嘉閣分行經理黄國然表示，西營盤EIGHT SOUTH LANE極高層B室，實用314方呎，1房間隔，以月租2.05萬元租出，實用呎租約65元，業主2018年792.8萬元購入，租金回報約3.1厘。

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