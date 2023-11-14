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經濟

香港地產

減辣效應 青怡賠訂再售兩周貴9% 寶熙苑兩房未補價440萬沽 高估價5%

【明報專訊】自上月25日《施政報告》公布樓市減辣措施後，對樓市效應陸續浮現，二手交投回升。其中部分早前跌幅較大的二手屋苑，如樓齡約37年的青衣青怡花園，有個別單位業主賠訂後重售，成交價較兩周前反彈近一成。此外，擁30年樓齡的長沙灣寶熙苑有未補價居屋單位，成交價較銀行估價高約5%，為近月罕見。

明報記者 周悅蜓

繼上周青衣青宏苑錄得業主賠訂後賣貴逾一成個案後，同區青怡花園亦錄得相若個案。利嘉閣分行高級經理梁均耀表示，青怡花園5座極低層E室，實用面積343方呎，兩房間隔，原於上月底《施政報告》公布減辣後首周，即以363.8萬元售出，但由於近日有買家出價高於原先成交價，原業主最後賠訂，並以396萬元重新售出，較兩周前成交價上升32.2萬元或約9%，實呎約1.15萬元。原業主2010年11月198萬元購入，帳面獲利約198萬元或1倍。即使扣除約11萬元賠訂及雙方經紀佣金等使費，業主仍賺約179萬元或九成。

扣除賠訂使費等仍賺九成

上周亦出現賠訂重售成交，位於同區青宏苑B座低層04室，實用506方呎，兩房間隔，原獲公屋家庭客以458萬元未補地價入市，惟兩日後單位獲另一綠表客出價520萬元洽購，業主最終選擇賠訂，以520萬元重售，較原先成交價賣貴62萬元或13.5%，扣除賠訂15萬元及經紀佣金等使費，業主多賺近38萬元或9%。原業主2001年以約126萬元未補價購入，物業22年升值394萬元或逾3倍。

長沙灣居屋寶熙苑亦錄得近月罕見高於銀行估價的二手成交個案。中原高級分行經理任展雄表示，寶熙苑B座高層6室，實用面積491方呎，兩房間隔，望西南街景，放售超過一年，近日以綠表價440萬元易手，實呎8961元，高於銀行估價20萬元或約4.5%。原業主2008年4月以159萬元未補價買入，持貨約15年，帳面獲利281萬元或逾1.7倍。

東涌二手不足半月17成交 超上月全月

另外，東涌東填海區住宅官地及港鐵東涌東站1期，雖然近月接連流標，但受樓市減辣影響，區內二手交投卻大幅回升。中原資深分區營業經理林溢斌表示，東涌本月至今不足半個月暫錄17宗成交，已超上月全月16宗水平。林又表示，東涌東堤灣畔8座低層G室，實用面積813方呎，3房1套連工人房間隔，享少海景及山景，獲本地上車客以833萬元承接，實呎10,246元。原業主2000年約270.2萬元一手買入，持貨約23年，帳面獲利約562.8萬元或約2.1倍。

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