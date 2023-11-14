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經濟
2023年11月14日星期二
劉思明 技術取勝
投資策略
日圓穿5.15見33年低 港人遊日增 分析：現適合唱錢旅行 央行有機會入市干預
推升壽司郎港利潤 分店擬增近倍
日股今年升25% 港散戶行買賣增
內地新貸7384億勝預期 按揭增幅小
滴滴轉賺億元 擬回購10億美元股份
大摩睇港股明年底18500 高盛降評級 憧憬習拜會 恒指升222點結束四連跌
追蹤盈富國指預託證券周四泰國上市
惠譽：基於商業原因 擬下月撤碧服評級
傳兩大印尼家族 擬競購維達控權
資生堂大削利潤預測42% 日排核污水拖累中國銷售 股價挫14%
印度傳推稅惠吸Tesla設廠
阿航4056億買波音飛機
Temu及Shein美用戶1.1億 逼亞馬遜
張兆聰：軟件AI股受捧 百融雲可投機買
港元定存高息精選
安本資產管理：內地救經濟漸見效 料續復蘇
梁天卓：離婚對孩子影響
何民傑：政府發債度日 違背會計原則
技術取勝：中生製藥或上試250天線
薛偉傑：SpaceX高歌猛進 卻犧牲工業安全
劉思明：火電股低位反彈 走勢利築底
周顯：最崇拜三大企業家
湯文亮：孔明六出祁山 香港六度流標
減辣效應 青怡賠訂再售兩周貴9% 寶熙苑兩房未補價440萬沽 高估價5%
海逸豪園相連戶 4150萬沽 兩年最大宗
ST. GEORGE 'S四房租20萬 呎租93元
根德園家族叫9000萬 放售軒尼詩道舊樓
譽林周五首輪開售30伙 入場費530萬
技術取勝：中生製藥或上試250天線
【明報專訊】聯想反彈遇阻續整固（圖）
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