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經濟
梁天卓 經濟學爸

投資策略

梁天卓：離婚對孩子影響

【明報專訊】曾經聽過一個棟篤笑表演裏的一個笑話：現在的我已結婚，但我曾經十分害怕婚姻，因為聽說有一半的婚姻竟然可以白頭到老！

是的。在現今世代，離婚是普通不過的事，相反當有名人可以白頭到老時，大家都爭相訪問他們長年相愛的秘訣。以本地為例，據政府統計處2019年香港離婚率達48%，2020年的離婚率飈升至接近六成（58%），香港可說是離婚之都！

學業社交能力心理受影響

很多人都認為，如果沒有子女，一對夫妻離婚其實就像男女朋友分手一般，除了夫妻兩人之外，其實對其他人影響不大。但如果這對夫妻已有小朋友，那就是另外一回事，因為離婚對小朋友的影響十分大。

到底有多大？很多年前有兩位學者發表了一項包括92個研究的統合分析，比較了父母離婚的兒童和父母婚姻維持的兒童的福祉。他們的統合分析顯示，來自離婚家庭的兒童在各個方面，包括學業成就、行為表現、心理適應、自我概念和社交能力等，顯著低於父母維持婚姻的兒童。

要留意的是，這些分析通常都有一個問題：它們比較的是父母離婚的兒童和父母維持婚姻的兒童，前者的父母在離婚前一般已不甚和睦，後者的父母的相愛程度一般較高（否則不會一直維持婚姻），所以前者的兒童在各方面表現較差，可以是因為父母離婚的影響，亦可以是因為父母感情本身不佳。

那麼要量度父母離婚對小朋友的影響有什麼方法？我們需要比較一對感情同樣不佳的父母，一對最終離婚，另一對卻死守婚約，然後看看他們的子女往後發展。從學術角度看，最理想的方法是把不同的父母隨機分組，一半要離婚，另一半要白頭到老，然後看看他們的小朋友將來的各方面能力如何。當然，這只是說說笑而已，我相信沒有家庭會願意參加這種實驗，更不會有機構會資助這類研究。

中大亞太研究所經濟研究中心成員

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[梁天卓 經濟學爸]

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