明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

傳兩大印尼家族 擬競購維達控權

【明報專訊】據彭博引述知情人士消息報道，兩大印尼富商家族正計劃競購維達國際（3331）控股權。報道稱，亞洲漿紙業集團Asia Pulp & Paper Co（APP）最近提出收購維達國際控股權的初步建議，並正與銀行洽談潛在收購交易融資，已提出以每股20元以上的價格收購主要股權。APP是全球最大的紙漿生產商之一，在內地擁有清風及唯潔雅兩個紙巾品牌，該公司隸屬於已故印尼華裔企業家黃奕聰創立的金光集團。

亞洲漿紙業APP或力鬥金鷹

此外，印尼商人陳江和旗下的金鷹集團亦在籌劃與金光集團競爭，收購維達股份。據彭博上月報道，金鷹集團在這場競購戰中已取得上風，其創始人之女最近幾周已經持有維達7%的股份。知情人士透露，全球最大的硬木紙漿生產商巴西Suzano SA、貝恩資本、CVC Capital Partners和DCP Capital等公司亦對競購股份展露初步興趣。

消息刺激股價升逾4%

瑞典個人護理產品製造商、維達大股東Essity曾於今年4月宣布有意出售持股，並表示公司目前持有6.21億股，持股佔比52%。Essity有意以每股20元作為談判的指示性起點價格。目前暫不確定APP及金鷹集團等公司是否會進行具有約束力的收購。不過新的大股東將必須與持有維達約21%股份的創辦人李朝旺密切合作。受競購消息影響，維達股價昨收報19.6元，升4.4%。

上 / 下一篇新聞