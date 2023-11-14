明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

大摩睇港股明年底18500 高盛降評級 憧憬習拜會 恒指升222點結束四連跌

【明報專訊】外資大行唱淡港股前景。摩根士丹利發表報告，將原先明年中的恒指目標18,500點延至明年底仍維持；高盛更直接下調港股評級至「減持」。不過，市場憧憬本周「習拜會」有望紓緩中美緊張關係，港股結束四連跌，並以接近全日高位收市，升222點，報17,426點。科技股有追捧，科指升逾2%，惟大市成交未配合，全日僅751億元。港股通下的北水亦轉流出近20億元。

明報記者

摩根士丹利最新的港股基本情景預測，為恒指明年底18,500點，即現水平只有約5%的上升空間，在最樂觀情景下目標21,500點，最悲觀情景目標為11,350點。國企指數明年底的基本預測為6350點，較此前給予明年6月目標6450還要低。

大摩：偏好A股多於離岸中資股

大摩又稱人民幣走弱，流動性存在不確定性，故維持中資股「與市場同步」評級，認為即使中央推出不少救市措施及推動債務重組，但當局仍要作出更多努力，才能吸引投資者重返市場，維持偏好A股多於離岸中資股。

高盛就發表報告指出，由於盈利增長放緩等，下調H股評級至「與大市同步」，並下調港股評級至「減持」，但維持A股的「增持」評級，因A股更容易受益於宏觀經濟再平衡主題，當中包括人工智能及新基建等與科技相關的主題。

不過，港股昨日未受大行唱淡影響。恒指高開59點，一度轉跌76點，但尾段抽升，最多升252點，收市升222點，報17,426點；重上廿天線（現處17,399點），但受制10天線（現處17,445點）。北水轉淨流出19.88億元，終止連續兩日流入。滬深股通下的南水，就淨流出14.43億元人民幣，為連續第5日流出，累計走資146.68億元人民幣。

騰訊阿里做好 科指升2.3%

科指以近全日高位收市，升2.3%，報3981點。內地「雙11」數據陸續公布，阿里巴巴（9988）、京東（9618）升逾1%；快手（1024）升近半成；騰訊（00700）升2.3%。股票分析師協會副主席郭思治表示，港股雖尾市發力，惟成交不配合，暫時可說是喘定，除非企穩17,700點或以上，才有機會向上望，但就算上升，恒指都是區間性向好，除非有特別利好消息。本周「習拜會」預期對股市有些刺激，但相信美國打壓中國的立場不會改變，雙方亦不易和解。

上 / 下一篇新聞