大摩睇港股明年底18500 高盛降評級 憧憬習拜會 恒指升222點結束四連跌

明報記者

摩根士丹利最新的港股基本情景預測，為恒指明年底18,500點，即現水平只有約5%的上升空間，在最樂觀情景下目標21,500點，最悲觀情景目標為11,350點。國企指數明年底的基本預測為6350點，較此前給予明年6月目標6450還要低。

大摩：偏好A股多於離岸中資股

大摩又稱人民幣走弱，流動性存在不確定性，故維持中資股「與市場同步」評級，認為即使中央推出不少救市措施及推動債務重組，但當局仍要作出更多努力，才能吸引投資者重返市場，維持偏好A股多於離岸中資股。

高盛就發表報告指出，由於盈利增長放緩等，下調H股評級至「與大市同步」，並下調港股評級至「減持」，但維持A股的「增持」評級，因A股更容易受益於宏觀經濟再平衡主題，當中包括人工智能及新基建等與科技相關的主題。

不過，港股昨日未受大行唱淡影響。恒指高開59點，一度轉跌76點，但尾段抽升，最多升252點，收市升222點，報17,426點；重上廿天線（現處17,399點），但受制10天線（現處17,445點）。北水轉淨流出19.88億元，終止連續兩日流入。滬深股通下的南水，就淨流出14.43億元人民幣，為連續第5日流出，累計走資146.68億元人民幣。

騰訊阿里做好 科指升2.3%

科指以近全日高位收市，升2.3%，報3981點。內地「雙11」數據陸續公布，阿里巴巴（9988）、京東（9618）升逾1%；快手（1024）升近半成；騰訊（00700）升2.3%。股票分析師協會副主席郭思治表示，港股雖尾市發力，惟成交不配合，暫時可說是喘定，除非企穩17,700點或以上，才有機會向上望，但就算上升，恒指都是區間性向好，除非有特別利好消息。本周「習拜會」預期對股市有些刺激，但相信美國打壓中國的立場不會改變，雙方亦不易和解。