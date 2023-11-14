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經濟

滴滴轉賺億元 擬回購10億美元股份

【明報專訊】內地網約車平台滴滴於官網公布，截至9月底止第三季度業績，收入按年增長25%至514億元（人民幣，下同）；純利錄得1.07億元，去年同期虧損20.08億元。同時，公司擬於未來24個月回購最多10億美元股份，據報該公司正計劃明年赴港上市。

彭博：擬明年赴港上市

期內，經調整EBITA虧損3.15億元，較去年同期虧損3.08億元略為擴大。至於按地區收入劃分，中國業務按年升26.6%至466.5億元，國際業務增加27.7%至20.3億元。核心平台總交易額（GTV）方面，按年升36.7%至914.8億元；其中，中國業務升33.1%至724.6億元；國際業務增加52.3%至190.2億元。

另外，滴滴自年初恢復網約車服務新用戶註冊，以及應用程式重新上架後，日均交易持續增加，第三季日均交易達到3130萬宗。

滴滴董事長兼行政總裁程維表示，由於內地對移動出行服務的需求恢復，第三季業務穩步增長，期望繼續擴大核心業務，同時提升產品和服務能力。滴滴業績報告中提到，董事會於上周六（11日）授權一份股份回購計劃，擬於未來24個月回購不超過10億美元的股份。據彭博報道，滴滴計劃明年赴港上市。該公司曾於2021年在美上市，但隨後被內地網信辦批評並展開調查，去年在美退市後，現時只在場外交易。上周五收市報3.49美元，總市值近170億美元（約1327億港元）。

入股小鵬汽車逾3%股份

另一方面，小鵬汽車 （9868）公布，已向滴滴配發及發行5816萬A類普通股作首次對價股份，相當於擴大後股本的3.25%。早前滴滴出售其智能汽車開發業務資產，以獲取小鵬汽車最多9113萬股A類普通股。

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