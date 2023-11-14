明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

日股今年升25% 港散戶行買賣增

【明報專訊】日圓走弱，投資者預期有利半導體出口，推升企業盈利及日本股市，加上股神巴菲特加持下外資湧入，今年以來日經225指數累升近25%成為亞洲最強。扣除圓匯下跌的因素後，按美元計日股仍升近8%，只跑輸台灣股市的逾13%經匯率調整回報。

日股強勢，亦吸引投資者參與，在港券商日股交易日增，輝立、耀才等多家散戶行已有交易，據稱富途證券等亦已開始部署日股買賣。

日圓持續走弱，並見33年來低位，加上地緣政治風險因素，投資者轉泊日股漸多。隨着巴菲特在2020年掃入五大商事股並在今年中增持，觸發股民及證券經紀注意及入市。由今年初至昨日止，日經225指數已升24.87%。昨日除了因為資生堂（日：4911）受累於內地消費疲弱，股價急插14.33%較矚目外，半導體股東京威力科創（日：8035）股價升1.7%，帶動日經指數微升0.05%，繼續高企於32585.11點。

耀才：多數跟巴菲特入市

據了解，除了外國證券商SAXO提供日股買賣之外，輝立則設現金買賣，耀才孖展戶口持倉者亦可參與其中。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，見客戶同時開倉買賣港股、美股及日股，較少特地開戶專買賣日股。但是由於買賣日股涉及匯兌因素，相比買賣美股比例少，以他所見，投資者多數跟從巴菲特，買賣三菱商事（日：8058）等商事股，另有追入豐田汽車（日：7203）、銀行股及工業股。

相關字詞﹕資生堂 豐田汽車 三菱商事 富途證券 巴菲特 輝立證券 許繹彬 耀才證券

上 / 下一篇新聞