推升壽司郎港利潤 分店擬增近倍

引入慳人力店舖模式

公司指收入和利潤增長，受益於期內大幅開店，迎接新冠疫後復蘇。該行在2023年度在港增加10間分店至28間，目標在2024年度和2025年度末，增加分店數目至36間和45間。公司又指出，預期香港業務因為人口減少，和新店開幕對原有分店有侵蝕效應（cannibalization），降低每間分店的收入，不過他們會引入日本的節省人力店舖模式，並繼續提供吸引的產品和價格，吸引回頭客。

日本在9月開始排放核污水，引發香港和內地抗議，內地更全面禁止日本水產進口。公司指部分內地城市業績下跌較多，會在業務影響較少的城市，如香港、廣州、深圳繼續審慎開店，並計劃進軍新地區，包括北京、蘇州和杭州。截至9月底，壽司郎在內地有34間分店，目標在2026年度末增至201間。

集團整體於2023年度收入為3017.47億日圓（約155.34億港元），上升7.3%，EBITDA按年上升1.9%至256.59億日圓（約13.21億港元），主要由海外業務帶動。日本國內壽司郎收入按年下跌5.5%至2059.06億日圓，EBITDA下跌12.4%至206.68億日圓，去年10月日本壽司郎加價影響收入，利潤亦受34億日圓補助金減少影響。