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經濟
2023年11月13日星期一
國際
港交所主席CEO明年或首次同換人 消息：歐冠昇不獲續約機會高 有意見冀簽1年
唐家成任主席大熱 任志剛或無意接掌
騰訊盈利料升26% 京東恐多賺不足4%
邱達根倡GEM吸騰訊小米轉板
中東局勢動盪 沙特ETF上月淨走資15.6億新高
外資基金Federated Hermes：習拜會利好 超配中國股市
長和列10大持股 讚低買高賣能力強
富蘭克林鄧普頓Manraj Sekhon：中國新能源電動車股可留意
富達國際Marty Dropkin：看好中國生物科技及AI股
賽目科技單季定全年業績生死
Argyle Street發公開信促安寧清盤 不滿私有化失敗 斥俱樂部泳池任由馬騮游水
維信金科擬擴港業務 推高額現金貸款
星洲私募Kaizenvest 料東南亞教育商機大
自動鑽孔機械人 紓人手荒改善職安健
智建機械技術：請人主要靠員工轉介
加息周期善用存款證增回報
環球經濟數據
劉思明：股價尋底 平保熊55592
張兆聰：翻炒國產替代 中微強勢
李順威：為什麼要等待？
張兆聰：翻炒國產替代 中微強勢
環球經濟數據
張兆聰：半導體股強勢 留意SMH
伍禮賢：京東健康數字化能力長遠看好
王良享：中國勢加碼穩增長 股市低迷不合乎邏輯
陳大為：美政府開支決定通脹 再加息概率仍高
袁國守：生科股風險高 ETF入手較穩陣
謝偉銓：長者友善樓宇設計宜加快落實
艾雲豪：電視大台為何要學做「大房東」？
日圓料轉強 趁早以電匯價兌換
沈永年：美華僑回流內地 體驗舒適生活
許健生：ChatGPT一年 人間十載
陳正犖：債息急回轉放鷹 美匯指數未擺脫波幅區間
溫傑：健倍苗苗盈喜 發展潛力可觀
袁國守：習拜會屬正面 大市年底前跌幅有限
林少陽：東涌地流標 政府財政響警號
技術取勝：藥明生物處上升通道
李聲揚：港股也有超算概念股
蔡金強：為豬所累
李順威：為什麼要等待？
劉思明：港股恐受企業盈利前景困擾
瑞銀亞洲：股價挫可博彈 中芯購19959
摩根大通亞洲：股價今年新低 平保沽19598
周顯：WeWork用共享經濟包裝 實際是舊經濟
張佩儀：面對波動市 MPF核心累積基金助分散風險
王弼：也談倫敦物業前景
曾淵滄：內房最終救星料靠國有資金
湯文亮：銀行call loan背後另有目的
陳永傑：美利率期貨反映明年5月減息
廖偉強：減辣威力的正反論
布少明：減辣威力漸現 購買力厚積薄發
馬泰陽：新盤料提速 樓市勢添動力
馬泰陽：新盤料提速 樓市勢添動力
佳寧娜料樓市明年下半年復蘇 續投資港地產 青山道新盤涉110伙
佳悅獲入伙紙 短期現樓重推
曉柏峰兩日收230票 超額1.3倍
曼克頓山兩房940萬沽 低估價8%
上月商舖租賃337宗 按月增6% 涉3720萬
華第巨無霸洋房 設私家泳池
港灣豪庭平均實呎穩守1.5萬
港灣豪庭平均實呎穩守1.5萬
憧憬內地救市 MPF可配置港股
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港交所主席CEO明年或首次同換人 消息：歐冠昇不獲續約機會高 有意見冀簽1年
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加息周期善用存款證增回報
環球經濟數據
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張兆聰：翻炒國產替代 中微強勢
李順威：為什麼要等待？
張兆聰：翻炒國產替代 中微強勢
環球經濟數據
張兆聰：半導體股強勢 留意SMH
伍禮賢：京東健康數字化能力長遠看好
王良享：中國勢加碼穩增長 股市低迷不合乎邏輯
陳大為：美政府開支決定通脹 再加息概率仍高
袁國守：生科股風險高 ETF入手較穩陣
謝偉銓：長者友善樓宇設計宜加快落實
艾雲豪：電視大台為何要學做「大房東」？
日圓料轉強 趁早以電匯價兌換
沈永年：美華僑回流內地 體驗舒適生活
許健生：ChatGPT一年 人間十載
陳正犖：債息急回轉放鷹 美匯指數未擺脫波幅區間
溫傑：健倍苗苗盈喜 發展潛力可觀
袁國守：習拜會屬正面 大市年底前跌幅有限
林少陽：東涌地流標 政府財政響警號
技術取勝：藥明生物處上升通道
李聲揚：港股也有超算概念股
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布少明：減辣威力漸現 購買力厚積薄發
馬泰陽：新盤料提速 樓市勢添動力
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上月商舖租賃337宗 按月增6% 涉3720萬
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港灣豪庭平均實呎穩守1.5萬
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