曼克頓山兩房940萬沽 低估價8%

香港置業高級首席聯席董事吳志輝指出，曼克頓山第5座極高層E室，實用538方呎原則兩房、望山景及海景，原業主早前以1068萬元放盤，最近獲外區客以940萬元、實呎17,472元承接；資料顯示，上述單位於本地大型銀行平均估值為1018萬元，即成交價低估價78萬元或約8%，而上月底第5座亦曾錄相類景觀中高層F室易手，實用558方呎兩房戶，以1000萬元、實呎17,921元成交，是次成交單位景觀雖較開揚，但成交實呎卻低近3%。

不過，上述原業主早於2007年11月以450萬元一手購入，帳面仍獲利490萬元或逾1倍。

杏花邨兩房呎價低見1.1萬

柴灣杏花邨亦錄低價成交。美聯助理營業董事李聖智指出，杏花邨第18座低層01室，實用475方呎兩房，原業主4月放盤叫價約685萬元，累減157萬元或23%，獲同區家庭客以528萬元、實呎11,116元承接；李續稱，是次成交價有機會重返7年前水平，惟原業主早於1994年以約240萬元購入，帳面仍賺約288萬元或1.2倍。

新都城3房823萬沽 高估價一成

不過，二手市場亦不乏高市價成交；將軍澳大型屋苑新都城本月暫錄約7宗二手成交，超過上月全月5宗約40%，美聯區域經理黃少明表示，新都城2期第9座低層H室，實用538方呎3房1套間隔，以823萬元售出、實呎15,297元，成交價高同類單位及大型銀行平均估價近一成；原業主2017年5月以730萬元購入，帳面賺93萬元或13%。

十大屋苑周末4宗成交 跌43%

另據中原統計，十大屋苑過去兩日錄4宗成交，較上周末減少3宗或跌42.9%，零成交屋苑有6個，包括荔枝角美孚新邨、藍田麗港城、紅磡黃埔花園、沙田第一城、天水圍嘉湖山莊及東涌映灣園；中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，屯門新盤上周六單日沽約78伙，成績理想，而普遍二手業主減幅有限，短期二手交投將持續受壓。