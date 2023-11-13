布少明：減辣威力漸現 購買力厚積薄發

以最近港鐵東涌東站「零標書」為例，這不代表發展商看淡後市。由於東涌屬較偏遠區域，加上3幅地皮均位處區內新發展地段，均屬「開荒」階段項目，交通及配套均未到位，影響吸引力，加上近期市况仍存在不少變數，利息成本亦高企，料發展商多選擇條件較成熟及投資風險較低的項目。由於是次再有地皮流標，一定程度影響未來供應，導致政府供應達標構成壓力。發展商的角度，在經濟徹底復蘇前，審慎投地，絕對可理解。

自從《施政報告》公布樓市減辣措施後，整體樓市氛圍的確好轉，多個新盤爭相搶推。根據市場統計，11月4日至5日周末，全港一手市場共錄104宗成交，創近10個周末新高，反映市場逐步恢復暢旺。二手市場方面，最近各區睇樓量及交投均反彈，樓價卻未見回升，不少業主有一定議價空間，促使不少買家加快入市。美聯樓價指數最新報143.01點，按周跌0.43%；本年迄今樓價跌近2.1%，見逾6年半新低。至於市場信心方面，美聯信心指數最新報53.7點，按周跌0.9%，連升3周後回落，但信心指數仍10周次高，反映業主對後市信心亦非想像中脆弱。

筆者認為，隨着各地專才繼續湧港，利好樓市買賣與租賃交投；再配合政府減辣措施，以及美國再度暫緩加息，均對樓市呈鼓舞效果，相信其刺激效力將漸漸地，更明顯地浮現。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]