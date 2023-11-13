明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
廖偉強

投資策略

廖偉強：減辣威力的正反論

【明報專訊】特首在《施政報告》公布減辣至今，市民都有相當多討論，意見不一。對減辣不存希望的人，當然會想得較為負面，認為今次的舉措不會為買家及投資者構成入市的誘因，簡單歸納起來，都是以下幾個論調：

1.額外印花稅（SSD）將三年縮短為兩年，將會提早一年釋放大量放盤，供應增加為樓價更添壓力；

2.買家印花稅（BSD）稅率由30%減至15%，對外地人入市沒有太大誘因，之前願意入市的外地人，已經會透過購買公司持有的物業來免除相關稅項；

3.新住宅印花稅（NRSD）由15%減至7.5%，但市民不會在這個高息環境下投資，寧願將現金作定期存款。

筆者嘗試從另外一個角度去看減辣這件事。首先，SSD將三年期縮短為兩年，的確有助一些業主實現短期內趁低換樓的計劃，不用受辣稅的束縛而錯過了「低賣低買」的機會，從而加強了換樓市場的流轉和動力。至於調減BSD，有不少內地人其實不想透過購買公司來持有物業，反而想較為直接。今次稅項的減半，令這些客人感覺上較之前「着數」。最後NRSD減半；對於不想用家人名義去購買的人，會是一大誘因增購買力。

綜觀今次減辣，外來人才置業辣稅「先免後徵」措施，絕對是最具威力。這批銳意來港發展的人，置業終於可獲得和香港人首次買樓時同樣待遇，不用預備一筆大資金來預繳稅款，加上港樓價格已回落不少，作為長遠投資保值，風險明顯較以往小。

無論大家對《施政報告》減辣的評價如何，筆者認為總算是個好開始，加上輸入人才逐步到位，經濟慢慢康復過來，相信香港明年的樓市走勢，必定會勝過今年。

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]

上 / 下一篇新聞

國際
國際
港交所主席CEO明年或首次同換人 消息：歐冠昇不獲續約機會高 有意見冀簽1年
港交所主席CEO明年或首次同換人 消息：歐冠昇不獲續約機會高 有意見冀簽1年
唐家成任主席大熱 任志剛或無意接掌
唐家成任主席大熱 任志剛或無意接掌
騰訊盈利料升26% 京東恐多賺不足4%
騰訊盈利料升26% 京東恐多賺不足4%
邱達根倡GEM吸騰訊小米轉板
邱達根倡GEM吸騰訊小米轉板
中東局勢動盪 沙特ETF上月淨走資15.6億新高
中東局勢動盪 沙特ETF上月淨走資15.6億新高
外資基金Federated Hermes：習拜會利好 超配中國股市
外資基金Federated Hermes：習拜會利好 超配中國股市
長和列10大持股 讚低買高賣能力強
長和列10大持股 讚低買高賣能力強
富蘭克林鄧普頓Manraj Sekhon：中國新能源電動車股可留意
富蘭克林鄧普頓Manraj Sekhon：中國新能源電動車股可留意
富達國際Marty Dropkin：看好中國生物科技及AI股
富達國際Marty Dropkin：看好中國生物科技及AI股
賽目科技單季定全年業績生死
賽目科技單季定全年業績生死
Argyle Street發公開信促安寧清盤 不滿私有化失敗 斥俱樂部泳池任由馬騮游水
Argyle Street發公開信促安寧清盤 不滿私有化失敗 斥俱樂部泳池任由馬騮游水
維信金科擬擴港業務 推高額現金貸款
維信金科擬擴港業務 推高額現金貸款
星洲私募Kaizenvest 料東南亞教育商機大
星洲私募Kaizenvest 料東南亞教育商機大
自動鑽孔機械人 紓人手荒改善職安健
自動鑽孔機械人 紓人手荒改善職安健
智建機械技術：請人主要靠員工轉介
智建機械技術：請人主要靠員工轉介
加息周期善用存款證增回報
加息周期善用存款證增回報
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：股價尋底 平保熊55592
劉思明：股價尋底 平保熊55592
張兆聰：翻炒國產替代 中微強勢
張兆聰：翻炒國產替代 中微強勢
李順威：為什麼要等待？
李順威：為什麼要等待？
張兆聰：翻炒國產替代 中微強勢
張兆聰：翻炒國產替代 中微強勢
環球經濟數據
環球經濟數據
張兆聰：半導體股強勢 留意SMH
張兆聰：半導體股強勢 留意SMH
伍禮賢：京東健康數字化能力長遠看好
伍禮賢：京東健康數字化能力長遠看好
王良享：中國勢加碼穩增長 股市低迷不合乎邏輯
王良享：中國勢加碼穩增長 股市低迷不合乎邏輯
陳大為：美政府開支決定通脹 再加息概率仍高
陳大為：美政府開支決定通脹 再加息概率仍高
袁國守：生科股風險高 ETF入手較穩陣
袁國守：生科股風險高 ETF入手較穩陣
謝偉銓：長者友善樓宇設計宜加快落實
謝偉銓：長者友善樓宇設計宜加快落實
艾雲豪：電視大台為何要學做「大房東」？
艾雲豪：電視大台為何要學做「大房東」？
日圓料轉強 趁早以電匯價兌換
日圓料轉強 趁早以電匯價兌換
沈永年：美華僑回流內地 體驗舒適生活
沈永年：美華僑回流內地 體驗舒適生活
許健生：ChatGPT一年 人間十載
許健生：ChatGPT一年 人間十載
陳正犖：債息急回轉放鷹 美匯指數未擺脫波幅區間
陳正犖：債息急回轉放鷹 美匯指數未擺脫波幅區間
溫傑：健倍苗苗盈喜 發展潛力可觀
溫傑：健倍苗苗盈喜 發展潛力可觀
袁國守：習拜會屬正面 大市年底前跌幅有限
袁國守：習拜會屬正面 大市年底前跌幅有限
林少陽：東涌地流標 政府財政響警號
林少陽：東涌地流標 政府財政響警號
技術取勝：藥明生物處上升通道
技術取勝：藥明生物處上升通道
李聲揚：港股也有超算概念股
李聲揚：港股也有超算概念股
蔡金強：為豬所累
蔡金強：為豬所累
李順威：為什麼要等待？
李順威：為什麼要等待？
劉思明：港股恐受企業盈利前景困擾
劉思明：港股恐受企業盈利前景困擾
瑞銀亞洲：股價挫可博彈 中芯購19959
瑞銀亞洲：股價挫可博彈 中芯購19959
摩根大通亞洲：股價今年新低 平保沽19598
摩根大通亞洲：股價今年新低 平保沽19598
周顯：WeWork用共享經濟包裝 實際是舊經濟
周顯：WeWork用共享經濟包裝 實際是舊經濟
張佩儀：面對波動市 MPF核心累積基金助分散風險
張佩儀：面對波動市 MPF核心累積基金助分散風險
王弼：也談倫敦物業前景
王弼：也談倫敦物業前景
曾淵滄：內房最終救星料靠國有資金
曾淵滄：內房最終救星料靠國有資金
湯文亮：銀行call loan背後另有目的
湯文亮：銀行call loan背後另有目的
陳永傑：美利率期貨反映明年5月減息
陳永傑：美利率期貨反映明年5月減息
布少明：減辣威力漸現 購買力厚積薄發
布少明：減辣威力漸現 購買力厚積薄發
馬泰陽：新盤料提速 樓市勢添動力
馬泰陽：新盤料提速 樓市勢添動力
馬泰陽：新盤料提速 樓市勢添動力
馬泰陽：新盤料提速 樓市勢添動力
佳寧娜料樓市明年下半年復蘇 續投資港地產 青山道新盤涉110伙
佳寧娜料樓市明年下半年復蘇 續投資港地產 青山道新盤涉110伙
佳悅獲入伙紙 短期現樓重推
佳悅獲入伙紙 短期現樓重推
曉柏峰兩日收230票 超額1.3倍
曉柏峰兩日收230票 超額1.3倍
曼克頓山兩房940萬沽 低估價8%
曼克頓山兩房940萬沽 低估價8%
上月商舖租賃337宗 按月增6% 涉3720萬
上月商舖租賃337宗 按月增6% 涉3720萬
華第巨無霸洋房 設私家泳池
華第巨無霸洋房 設私家泳池
港灣豪庭平均實呎穩守1.5萬
港灣豪庭平均實呎穩守1.5萬
港灣豪庭平均實呎穩守1.5萬
港灣豪庭平均實呎穩守1.5萬
憧憬內地救市 MPF可配置港股
憧憬內地救市 MPF可配置港股