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經濟
溫傑 溫研股海

投資策略

溫傑：健倍苗苗盈喜 發展潛力可觀

【明報專訊】本欄曾於6月19日介紹過健倍苗苗（2161），雖然其後大市氣氛轉差，股價一度顯著波動，但以現價計，推介至今股價上升約7%，遠優於同期恒指表現。集團剛發布盈利預喜，本周會跟進。

先簡單介紹，健倍苗苗於2021年2月由雅各臣科研製藥（2633）分拆於香港主板上市，其主要有三大業務，包括品牌藥、品牌中藥及健康保健品。當中以品牌中藥佔收入最高比重，達69%；品牌藥及健康保健品分別佔總收入的24%及7%。集團旗下產品非常深入民心，相信大家或多或少都會用過，集團擁有保濟丸、何濟公止痛退熱散、德國秀碧除疤膏、唐太宗活絡油、飛鷹活絡油、十靈丹、十靈油及鎮痛霸祛風活絡油等家喻戶曉的傳統品牌。

基本因素方面，先回顧其2022至2023年財年業績（截至今年3月31日），受惠品牌中藥收入大升54.5%，推動整體收入增長28.1%；毛利率維持於39%以上水平，溢利增加131.9%至5709萬元。根據管理層指出，隨着限制及防控措施的放寬，促進經濟活動逐步恢復，來港旅客人次逐步回升，繼而提振了消費者信心，改善了市場氣氛。就品牌中藥分部而言，受公眾對傳統中藥的需求增長帶動，濃縮中藥顆粒業務維持23.3%的可觀業務增長。此外，保濟丸錄得大幅增長，而十靈油於加勒比地區更取得可觀增幅。

集團主席特別提到，經過進行轉型及整固，加上疫情已過，成功開啟了健倍苗苗的新一波持續增長期，預期本財年（至明年3月31日）銷售及營運溢利將有可觀的幅度增長。而上文提到的盈喜公告，印證了主席的觀點：截至今年9月30日為止6個月，股東應佔綜合溢利將達至約6200萬元，約為去年同期的3倍！換句話說，首6個月業績已超過上個財年全年。根據公告，盈利大幅增加主要歸因於入境旅遊業復蘇，帶動正面的市場氣氛。在此背景下，集團持續有效執行品牌管理及銷售策略，明顯提升各產品分部的銷售收益及利潤率。管理層預期，香港經濟及入境旅遊持續復蘇將繼續令零售行業受惠。

此外，消費者對健康管理的重視，以及網上購物的發展趨勢，有助推動消費者保健市場增長。事實上，集團跨境電商業務正持續蓬勃發展，去年在天貓國際賣場型旗艦店及京東國際旗艦店均增長迅速。綜合而言，健倍苗苗具備多項優勢，包括其多元品牌醫療保健組合囊括多個著名品牌，以及品牌管理行之有效；配合管理團隊超卓的商業執行力，能靈活適應市場變動並把握市場機遇。以上因素均為集團未來增長奠下穩固基礎，值得投資者關注。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者沒擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[溫傑 溫研股海]

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