陳正犖：債息急回轉放鷹 美匯指數未擺脫波幅區間

不過，我們仍然相信美國經濟或進一步放緩，加息周期很大機會已經完結，美國10年期債息未來3個月或回落至4.25厘至4.5厘。

美匯指數重上50天移動平均線105.8附近，近日調整亦未有跌穿104.7支持位，反映美元可能進入新一輪整固，美匯指數暫時仍未擺脫104.7至107.3的波幅區間。

與華經貿回暖 澳元或上試阻力位

澳元經歷澳洲央行「鴿派加息」之後，過去幾天下跌並測試支持位50天移動平均線0.639，目前已接近波幅區間下限。市場仍預計澳洲央行在2024年初再次加息的可能性為30%，預計到2024年第四季末才會減息。

相比之下，投資者預計美聯儲或在明年第二季轉向減息，暗示澳洲和美國的息差可能會推高澳元兌美元。

此外，中國和澳洲在中斷領導人會晤達7年後，最近恢復年度會議，反映貿易緊張局勢可能緩解，或進一步支持澳元。從技術走勢分析，澳元兌美元短期內突破0.6450（2023年10月高位）可能會吸引新資金入市，並為上試下一個阻力位0.6530打開大門。

渣打香港財富管理高級投資策略師

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[陳正犖 匯市前瞻]