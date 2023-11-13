許健生：ChatGPT一年 人間十載

適逢ChatGPT推出1周年，上周OpenAI也舉辦首次開發者大會。筆者歸納了幾個重點和大家分享：

（1）GPT-4 Turbo模型：OpenAI發表了更強大的GPT-4 Turbo模型，它支援128k上下文內容，資料更新至2023年4月。相較於以往的版本，GPT-4 Turbo能夠提供更即時的資訊和更大的內容容量。此外，GPT-4 Turbo的使用成本也大幅降低，輸入價格只有GPT-4的3分之1，輸出價格也只有GPT-4的二分之一。

（2）GPTs：OpenAI推出了GPTs功能，允許開發者打造客製化的ChatGPT服務。開發者可以根據需求和目標，自由打造各種功能和特色的聊天機器人，而且完全不需要編寫程式。這個功能類似於建立專門用於特定任務的ChatGPT版本，並可以向外界發布使用。

（3）GPT商店：OpenAI宣布推出GPT商店，讓經過驗證的開發者能夠上架自己的GPT作品。這個商店將提供各種從提升生產力到教育和純粹娛樂的GPT應用程式，開發者還可以根據GPT使用人數獲得金錢回饋。這使得開發者能夠更輕鬆分享和銷售他們的GPT作品。筆者相信這個商店有機會成為第二個Apple Store。

（4）AI助理（Assistants API）：OpenAI推出了Assistants API，這是用於打造AI助理的工具。開發者可以使用這個工具在自家的App中建立目的導向的AI助理，並利用特定的指令和額外的知識來執行任務。此工具旨在讓開發者能夠打造類似Copilot般智慧助理的功能。

總括來說， OpenAI的方向就是減低算力成本、提升用戶體驗及為未來打造更多潛在的收入來源。

在減低成本上，各大人工智能開發商正密鑼緊鼓，打算開發自家研發的算芯片。當中包括OpenAI、Google、Microsoft及Amazon，這些超級大科企加入會否動搖現時高階芯片王者Nvidia的地位呢？筆者相信在短時間應該沒有太大影響，畢竟高階芯片的研發並非是一朝一夕，必須通過時間來沉澱及改良來提升芯片的良率。

AI的發展定必為人類帶來不少翻天覆地的變化，更是繼電腦及互聯網後新一波的工業革命。而每次工業革命都帶來不少機遇與挑戰，而ChatGPT的強大令不少人關注其安全問題。今個月初英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）主持的全球首屆人工智能（AI）安全峰會於倫敦布萊切利園舉行。

人工智能安全峰會主旨是呼籲全球共同努力，確保以安全、負責任的方式開發和運用人工智能，造福全球。美國、歐盟、意大利、法國、德國、澳大利亞和聯合國等國家都派代表參加，特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）和OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）也出席了會議。中國此前因是否受邀引起爭議，但最終由科技部副部長吳朝暉代表中國出席，他表示願意在AI安全治理和加強合作方面提供協助，並協助建立國際的「治理框架」。

峰會的第一天，包括美國、中國和歐盟在內的28個國家共同簽署了Bletchley Declaration《布萊切利宣言》，宣言指出人工智能帶來了機遇，但同時也可能引發重大風險，特別是在網絡安全、生物科技和虛假訊息等方面。宣言強調了合作和採取措施來管控這些風險的迫切性。簽署國同意加強兩方面的合作：辨識人工智能的風險及建立以風險為本的政策，確保安全應用人工智能。然而，宣言內容中似乎並未呼籲各國政府實施具體的監管措施。

峰會的第二天，與會代表進一步討論了如何在全球範圍內，建立人工智能的監管框架和合作機制。一些國家提出了建立跨國合作機構的想法，以協調各國在人工智能安全和倫理方面的行動。同時，一些科技公司也承諾加強自律和透明度，確保其人工智能技術的負面影響最小化。

峰會的結果是一個重要的里程碑，顯示了全球對於人工智能安全和監管的關注。筆者認為在這些全球性的宣言，背後往往帶着不少國與國的博弈；當中包括經濟利益、世界話語權、技術擁有權等等。而在監管與發展人工智能中也必須找到平衡。儘管在國際合作上還存在一些挑戰和分歧，但這次峰會為各國提供了一個共同平台，以協商解決這些問題。

香港電腦商會主席及WebX產業聯盟召集人

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[許健生 前沿科技]